El Discurso de Sabine Mauderer, Miembro del Comité Ejecutivo del Bundesbank, puede aclarar ciertos aspectos sobre las políticas introducidas por el banco central de Alemania. Sabine Mauderer es responsable de la esfera de los mercados, los recursos humanos y el cambio climático.

El banco central de Alemania, el Bundesbank, está gobernado y administrado por el Comité Ejecutivo. El Comité está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y otros cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República Federal de Alemania. Sabine Mauderer pertenece al Comité Ejecutivo desde 2018.

Participa habitualmente en diversos eventos, diserta en diversos foros internacionales, conferencias y congresos, etcétera.

El Discurso de la Miembro del Comité Ejecutivo del Bundesbank puede tener efectos a corto plazo en las cotizaciones de las divisas, y su naturaleza depende del tema y la redacción. Sin embargo, el efecto rara vez es significativo.