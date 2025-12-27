CalendarioSecciones

Índice de Precios Mayoristas en Alemania a/a (Germany Wholesale Price Index y/y)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Oficina Federal de Estadística de Alemania (Federal Statistical Office of Germany)
Sector:
Precios
El Índice de Precios al por Mayor (WPI) mide el cambio de precio de los bienes vendidos (producidos o importados) por los mayoristas dentro del país, en la medida en que estas ventas forman parte de la función mayorista, como es el caso de los contratos con revendedores, procesadores u otros clientes mayoristas. El índice se calcula como el promedio ponderado de las cifras del cambio de precio (medidas promedio) recopiladas para una muestra mensual representativa de productos (los llamados representantes de precios), en cada caso, el quinto día del mes del informe. Las proporciones de venta en el año base sirven como cifras de ponderación (= ponderaciones del índice). Los precios efectivos (no los precios listados o base, o los ingresos promedio) excluyen el impuesto a las ventas, pero incluyen los impuestos especiales (por ejemplo, el impuesto al aceite mineral, al tabaco) y otros gravámenes legales (contribución por stocks para productos de aceite mineral); se calculan para 1,200 puntos de información para 64 sectores económicos. Los precios de los mercados mayoristas y las bolsas de mercancías básicas también se usan para algunos productos alimenticios.

El índice se calcula según la llamada fórmula de Laspeyres. Esto significa que las cifras de ponderación del año base actual no cambian hasta que el índice se convierta a un año base nuevo (2015). El próximo año base será 2020. El último año base antes del actual fue 2010.

El Índice de Precios Mayoristas (WPI) a/a refleja el cambio en los precios en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El aumento del valor del índice muestra el incremento de las ventas minoristas y el gasto del consumidor, lo que puede influir positivamente en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios Mayoristas en Alemania a/a (Germany Wholesale Price Index y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
1.5%
1.0%
1.1%
oct 2025
1.1%
0.8%
1.2%
sept 2025
1.2%
0.7%
ago 2025
0.7%
1.2%
0.5%
jul 2025
0.5%
1.2%
0.9%
jun 2025
0.9%
-0.2%
0.4%
may 2025
0.4%
0.2%
0.8%
abr 2025
0.8%
1.7%
1.3%
mar 2025
1.3%
2.5%
1.6%
feb 2025
1.6%
0.9%
0.9%
ene 2025
0.9%
1.0%
0.1%
dic 2024
0.1%
-0.9%
-0.6%
nov 2024
-0.6%
0.7%
-0.8%
oct 2024
-0.8%
-1.4%
-1.6%
sept 2024
-1.6%
-1.9%
-1.1%
ago 2024
-1.1%
0.7%
-0.1%
jul 2024
-0.1%
-1.4%
-0.6%
jun 2024
-0.6%
0.1%
-0.7%
may 2024
-0.7%
-0.4%
-1.8%
abr 2024
-1.8%
-3.6%
-2.6%
mar 2024
-3.0%
-1.9%
-3.0%
feb 2024
-3.0%
-1.3%
-2.7%
ene 2024
-2.7%
-2.4%
-2.6%
dic 2023
-2.6%
-3.3%
-3.6%
nov 2023
-3.6%
-3.3%
-4.2%
oct 2023
-4.2%
-3.7%
-4.1%
sept 2023
-4.1%
-4.3%
-2.7%
ago 2023
-2.7%
-5.1%
-2.8%
jul 2023
-2.8%
-2.6%
-2.9%
jun 2023
-2.9%
-1.2%
-2.6%
may 2023
-2.6%
-3.3%
-0.5%
abr 2023
-0.5%
-0.7%
2.0%
mar 2023
2.0%
6.2%
8.9%
feb 2023
8.9%
8.8%
10.6%
ene 2023
10.6%
13.5%
12.8%
dic 2022
12.8%
13.0%
14.9%
nov 2022
14.9%
14.7%
17.4%
oct 2022
17.4%
18.0%
19.9%
sept 2022
19.9%
19.0%
18.9%
ago 2022
18.9%
21.0%
19.5%
jul 2022
19.5%
19.5%
21.2%
jun 2022
21.2%
20.4%
22.9%
may 2022
22.9%
24.1%
23.8%
abr 2022
23.8%
24.0%
22.6%
mar 2022
22.6%
16.9%
16.6%
feb 2022
16.6%
15.1%
16.2%
ene 2022
16.2%
15.2%
16.1%
dic 2021
16.1%
17.6%
16.6%
nov 2021
16.6%
16.6%
15.2%
oct 2021
15.2%
14.6%
13.2%
