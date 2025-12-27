El Índice de Precios al por Mayor (WPI) mide el cambio de precio de los bienes vendidos (producidos o importados) por los mayoristas dentro del país, en la medida en que estas ventas forman parte de la función mayorista, como es el caso de los contratos con revendedores, procesadores u otros clientes mayoristas. El índice se calcula como el promedio ponderado de las cifras del cambio de precio (medidas promedio) recopiladas para una muestra mensual representativa de productos (los llamados representantes de precios), en cada caso, el quinto día del mes del informe. Las proporciones de venta en el año base sirven como cifras de ponderación (= ponderaciones del índice). Los precios efectivos (no los precios listados o base, o los ingresos promedio) excluyen el impuesto a las ventas, pero incluyen los impuestos especiales (por ejemplo, el impuesto al aceite mineral, al tabaco) y otros gravámenes legales (contribución por stocks para productos de aceite mineral); se calculan para 1,200 puntos de información para 64 sectores económicos. Los precios de los mercados mayoristas y las bolsas de mercancías básicas también se usan para algunos productos alimenticios.

El índice se calcula según la llamada fórmula de Laspeyres. Esto significa que las cifras de ponderación del año base actual no cambian hasta que el índice se convierta a un año base nuevo (2015). El próximo año base será 2020. El último año base antes del actual fue 2010.

El Índice de Precios Mayoristas (WPI) a/a refleja el cambio en los precios en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El aumento del valor del índice muestra el incremento de las ventas minoristas y el gasto del consumidor, lo que puede influir positivamente en las cotizaciones del euro.

