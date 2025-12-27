Calendario económico
Usando como base las estadísticas de comercio exterior, recopiladas mensualmente por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), pero que solo dan cuenta de las mercancías que cruzan la "frontera", el Bundesbank también registra y complementa los flujos de mercancías que, sin cruzar la frontera, pasan de un extranjero a un propietario nacional (o viceversa). Por ejemplo, aquí se mencionan las ventas de compañías nacionales procesadas en el extranjero en nombre de una compañía nacional, y que luego son vendidas directamente por esa compañía. Para la balanza de pagos, así como para las importaciones y exportaciones del Bundesbank, esto requiere adiciones y liquidaciones especiales para reconciliar las cifras estadísticas de comercio exterior con las de la balanza de pagos.
En cuanto a la exportación, también se añade el saldo de compras y ventas de bienes en el comercio de tránsito. Se refiere a las transacciones en las que un residente adquiere bienes en el extranjero para revenderlos más tarde a otro no residente sin que lleguen a Alemania. Por ejemplo, un comprador adquiere café verde de un comerciante alemán en África y luego lo revende a un tostador holandés. Además, el Bundesbank contabiliza servicios transfronterizos y otros no registrados en las estadísticas de comercio exterior porque no existen bienes físicos que crucen una frontera.
El Bundesbank recibe la información para la transición mediante una obligación de informe mensual de cuatro grupos: particulares (sumas de € 12,500 o más), empresas comerciales (€ 12,500 o más), compañías navieras (ingresos y gastos para extranjeros) y entidades financieras (transacciones de valores, pagos de intereses).
Además, las cifras del Bundesbank muestran valores monetarios en euros, no establecidos en relación con un año base, como ocurre con los índices de precios de exportación de la Oficina Federal de Estadísticas.
La información sobre las exportaciones se usa para realizar una valoración del comercio exterior alemán y la demanda de bienes de fabricantes alemanes en el extranjero.
Los precios de las importaciones y exportaciones se incluyen en los términos de intercambio, constituyendo, además, un criterio para la fortaleza económica de una economía en la competencia internacional. Si los precios de importación descienden en comparación con los de exportación, los términos de intercambio mejorarán. Esto se considera positivo para la economía y puede influir positivamente en la divisa. No obstante, el crecimiento de los precios de importación conlleva un aumento de la inflación, y esto puede influir positivamente en la divisa a corto plazo.
