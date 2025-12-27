CalendarioSecciones

Indicador de Sentimiento Económico de Alemania del ZEW (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Centro para la Investigación Económica Europea (Centre for European Economic Research)
Sector:
Negocios
Media 45.8
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
15.9
45.8
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Desde 1991, hasta 300 expertos de los bancos, compañías de seguros y departamentos de finanzas de grandes compañías elegidos (270 bancos, 50 compañías de seguros y corporaciones y 30 grandes empresas industriales) han sido encuestados mensualmente sobre sus valoraciones y pronósticos acerca de importantes datos del mercado financiero internacional, como parte del test del mercado financiero de ZEW. El test del mercado financiero de ZEW capta el ánimo que prevalece entre los analistas financieros alemanes. Los indicadores financieros internacionales más importantes constituyen el tema principal de esta encuesta: las tasas de inflación, las tasas de interés, los índices bursátiles, las tasas de cambio y el precio del petróleo.

En sus respuestas, los expertos del mercado financiero solo deben ofrecer valoraciones cualitativas de las tendencias con respecto a la dirección del cambio. Esto implica que simplemente valoran si, en su opinión, las tasas de interés a largo plazo, por ejemplo, aumentarán (+), disminuirán (-) o permanecerán más o menos constantes (=) en los próximos 6 meses; para los indicadores de situación se les pide que valoren con los calificativos "bueno" y "malo", mientras que sobre las expectativas deberán definir si "mejoran" o "se deterioran".

El Indicador ZEW de Confianza Económica es un indicador avanzado de la situación económica en Alemania, comparable a las expectativas de negocios del ifo.

Los resultados del test del mercado financiero de ZEW se publican y comentan en el Informe del Mercado Financiero. Asimismo, los resultados de la encuesta se publican regularmente en la prensa en forma de indicadores y pronósticos. El servicio de información de Reuters también publica los resultados añadidos de la encuesta.

El crecimiento del índice puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Indicador de Sentimiento Económico de Alemania del ZEW (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
45.8
nov 2025
N/D
15.4
39.3
oct 2025
39.3
17.6
37.3
sept 2025
37.3
17.2
34.7
ago 2025
34.7
17.2
52.7
jul 2025
52.7
23.0
47.5
jun 2025
47.5
22.5
25.2
may 2025
25.2
3.7
-14.0
abr 2025
-14.0
43.2
51.6
mar 2025
51.6
17.5
26.0
feb 2025
26.0
10.7
10.3
ene 2025
10.3
9.4
15.7
dic 2024
15.7
-16.5
7.4
nov 2024
7.4
29.7
13.1
oct 2024
13.1
5.8
3.6
sept 2024
3.6
12.5
19.2
ago 2024
19.2
32.1
41.8
jul 2024
41.8
43.8
47.5
jun 2024
47.5
49.2
47.1
may 2024
47.1
46.9
42.9
abr 2024
42.9
42.7
31.7
mar 2024
31.7
19.9
feb 2024
19.9
15.2
ene 2024
15.2
12.8
dic 2023
12.8
4.3
9.8
nov 2023
9.8
-6.2
-1.1
oct 2023
-1.1
-11.9
-11.4
sept 2023
-11.4
-13.5
-12.3
ago 2023
-12.3
-11.6
-14.7
jul 2023
-14.7
-9.6
-8.5
jun 2023
-8.5
-3.3
-10.7
may 2023
-10.7
8.6
4.1
abr 2023
4.1
20.6
13.0
mar 2023
13.0
22.6
28.1
feb 2023
28.1
-3.2
16.9
ene 2023
16.9
-30.0
-23.3
dic 2022
-23.3
-48.1
-36.7
nov 2022
-36.7
-61.2
-59.2
oct 2022
-59.2
-59.4
-61.9
sept 2022
-61.9
-55.1
-55.3
ago 2022
-55.3
-41.4
-53.8
jul 2022
-53.8
-31.2
-28.0
jun 2022
-28.0
-37.8
-34.3
may 2022
-34.3
-40.4
-41.0
abr 2022
-41.0
-1.1
-39.3
mar 2022
-39.3
53.6
54.3
feb 2022
54.3
41.2
51.7
ene 2022
51.7
30.9
29.9
dic 2021
29.9
27.1
31.7
nov 2021
31.7
24.4
22.3
