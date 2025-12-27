Calendario económico
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de Alemania m/m (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|Baja
|-0.5%
|-0.5%
|
-0.5%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.3%
|
-0.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) se recopila mensualmente para toda Alemania, de acuerdo con las leyes europeas. Abarca los precios de los productos constantes, incluidos los gravámenes especiales impuestos a todos los bienes y servicios adquiridos en el país que forman parte del gasto de consumo de los hogares privados. Se usa como medida de la inflación, criterio de convergencia para Europa e índice de instrumentos financieros.
Además de los precios recopilados de catálogos e Internet, así como a nivel local, en el índice se incluyen las ponderaciones para diferentes tipos de productos, tipos de negocios y estados federales, determinadas a partir de estadísticas secundarias. Para el IPCA, el objetivo es una precisión de 0.1 puntos porcentuales. La base de los precios y pesos se somete a un ajuste anual, mientras que la base del índice solo se ajusta cada diez años.
Los valores provisionales se publican poco antes de finalizar el mes, los valores finales, a mediados del mes siguiente. Dentro de Europa, tanto la comparabilidad espacial como temporal están garantizadas. El Índice de Precios al Consumo Armonizado, el Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios Minoristas derivan de la misma base de datos, solo que usando métodos diferentes.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) m/m muestra el cambio porcentual en los precios en el mes reportado en comparación con el mes anterior.
El Índice de Precios al Consumo Armonizado es una herramienta importante para medir la inflación y la estabilidad monetaria; asimismo, sirve de referencia para la negociación salarial y se incluye en el cálculo del PIB. Si el índice aumenta, generalmente influye de forma positiva en la divisa.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de Alemania m/m (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress