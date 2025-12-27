El Grupo CESifo, compuesto por el Centro de Estudios Económicos (CES), el Instituto ifo y la CESifo GmbH (Sociedad de Munich para la Promoción de la Investigación Económica), es un grupo de investigación único en Europa en el campo de la investigación económica. Según el Senado de la Asociación Leibniz, una asociación de institutos de investigación alemanes de diferentes disciplinas con ubicación en Berlín, se trata de uno de los institutos de investigación económica líderes en Europa. El espectro de servicios comprende desde productos de servicio establecidos internacionalmente, como el Índice de Confianza Empresarial de ifo, hasta investigaciones reconocidas internacionalmente, la promoción de jóvenes científicos y las numerosas contribuciones al debate político ampliamente publicadas a nivel nacional y europeo.

El Instituto ifo establece el Índice de Confianza Empresarial de ifo mensualmente. Se basa en aproximadamente 7,000 informes mensuales de empresas en los sectores de la manufactura, la construcción, las ventas mayoristas y menoristas. A las compañías se les pide que informen sobre sus expectativas para los próximos seis meses (pronósticos de negocios). Pueden definir sus perspectivas empresariales para los próximos seis meses como "más favorables", "estables" o "menos favorables". El valor del saldo de los pronósticos es la diferencia entre el porcentaje de las respuestas "más favorables" y "menos favorables".

Para calcular los valores de las perspectivas económicas, los saldos se incrementan en 200 y se estandarizan según la media de un año base (actualmente 2015):

Valor del índice = 100 * (saldo del mes actual + 200) / (saldo promedio del año base + 200).

Un valor por encima de los pronósticos se considera favorable para las cotizaciones del euro, mientras que los valores por debajo se consideran negativos.

Gráfico de los últimos valores: