Índice de Precios de Importación en Alemania m/m (Germany Import Price Index m/m)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Oficina Federal de Estadística de Alemania (Federal Statistical Office of Germany)
Sector:
Precios
Baja 0.5% 0.7%
0.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Para el índice de precios mensuales de importación, el cálculo de los precios se realiza en euros (las divisas extranjeras se convierten al tipo de cambio actual), en los cuales incurre el importador en la frontera alemana: no son precios listados. En términos de comercio, estos precios reciben el sufijo CIF (coste, seguro, flete), que describe igualmente la localización de la recopilación de precios. Si bien para el importador esto conlleva mayores costes, por otra parte, implica menores riesgos. Los precios no incluyen cargos públicos tales como aranceles o impuestos. Los precios de importación son recopilados en alrededor de 4,900 puntos de información por aproximadamente 3,600 representantes de precios.

El índice puede describirse como la media ponderada de las cifras de cambio de precio individuales formadas para una selección representativa de bienes importados (los llamados representantes de precios). Las ponderaciones del índice para los productos elegidos usan como base los valores de importación correspondientes de las estadísticas de comercio exterior para el año base respectivo.

Las series de precios individuales están estandarizadas conforme a un año base (= 100). Para algunos bienes de comercio mundial - por ejemplo, granos y metales - también se usan las cotizaciones internacionales de la bolsa. Para garantizar que los valores mensuales de una serie de precios individual solo muestran los cambios de precio "puros", se usan procesos de ajuste para los cambios de calidad.

El índice se calcula según la llamada fórmula de Laspeyres. Esto significa que las cifras de ponderación del año base actual no cambian hasta que el índice se convierta a un año base nuevo. El próximo año base será 2020, el más reciente es 2010.

El índice de precios de importación m/m mide el cambio en los precios del mes reportado en comparación con el mes anterior.

Los índices de precios de exportación e importación se usan en el cálculo de los términos de intercambio, que da una medida de la fortaleza económica de una economía en la competencia internacional. Si los precios de importación descienden en comparación con los de exportación, los términos de intercambio mejorarán. Esto se considera positivo para la economía y puede influir positivamente en la divisa. No obstante, el crecimiento de los precios de importación conlleva un aumento de la inflación, y esto puede influir positivamente en la divisa a corto plazo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Importación en Alemania m/m (Germany Import Price Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
0.5%
0.7%
0.2%
oct 2025
0.2%
0.3%
0.2%
sept 2025
0.2%
0.6%
-0.5%
jul 2025
-0.4%
0.2%
0.0%
jun 2025
0.0%
-0.9%
-0.7%
may 2025
-0.7%
-1.2%
-1.7%
abr 2025
-1.7%
-0.5%
-1.0%
mar 2025
-1.0%
0.1%
0.3%
feb 2025
0.3%
0.3%
1.1%
ene 2025
1.1%
0.1%
0.4%
dic 2024
0.4%
0.5%
0.9%
nov 2024
0.9%
-0.1%
0.6%
oct 2024
0.6%
-0.4%
-0.4%
sept 2024
-0.4%
-0.1%
-0.4%
ago 2024
-0.4%
0.3%
-0.4%
jul 2024
-0.4%
0.6%
0.4%
jun 2024
0.4%
-0.4%
0.0%
may 2024
0.0%
-0.7%
0.7%
abr 2024
0.7%
-0.6%
0.4%
mar 2024
0.4%
-0.5%
-0.2%
feb 2024
-0.2%
-0.4%
0.0%
ene 2024
0.0%
-0.1%
-1.0%
dic 2023
-1.1%
0.2%
-0.1%
nov 2023
-0.1%
0.9%
0.3%
oct 2023
0.3%
-1.4%
1.6%
sept 2023
1.6%
-1.7%
0.4%
ago 2023
0.4%
-1.2%
-0.6%
jul 2023
-0.6%
-1.4%
-1.6%
jun 2023
-1.6%
-1.5%
-1.4%
may 2023
-1.4%
-1.5%
-1.7%
abr 2023
-1.7%
-4.5%
-1.1%
mar 2023
-1.1%
-5.7%
-2.4%
feb 2023
-2.4%
-1.8%
-1.2%
ene 2023
-1.2%
0.1%
-1.6%
dic 2022
-1.6%
-1.5%
-4.5%
nov 2022
-4.5%
1.4%
-1.2%
oct 2022
-1.2%
1.8%
-0.9%
sept 2022
-0.9%
2.5%
4.3%
ago 2022
4.3%
2.2%
1.4%
jul 2022
1.4%
2.6%
1.0%
jun 2022
1.0%
3.3%
0.9%
may 2022
0.9%
3.7%
1.8%
abr 2022
1.8%
3.8%
5.7%
mar 2022
5.7%
2.8%
1.3%
feb 2022
1.3%
2.7%
4.3%
ene 2022
4.3%
-1.9%
0.1%
dic 2021
0.1%
2.5%
3.0%
nov 2021
3.0%
2.1%
3.8%
oct 2021
3.8%
1.0%
1.3%
sept 2021
1.3%
1.1%
1.4%
1234
