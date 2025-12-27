Para el índice de precios mensuales de importación, el cálculo de los precios se realiza en euros (las divisas extranjeras se convierten al tipo de cambio actual), en los cuales incurre el importador en la frontera alemana: no son precios listados. En términos de comercio, estos precios reciben el sufijo CIF (coste, seguro, flete), que describe igualmente la localización de la recopilación de precios. Si bien para el importador esto conlleva mayores costes, por otra parte, implica menores riesgos. Los precios no incluyen cargos públicos tales como aranceles o impuestos. Los precios de importación son recopilados en alrededor de 4,900 puntos de información por aproximadamente 3,600 representantes de precios.

El índice puede describirse como la media ponderada de las cifras de cambio de precio individuales formadas para una selección representativa de bienes importados (los llamados representantes de precios). Las ponderaciones del índice para los productos elegidos usan como base los valores de importación correspondientes de las estadísticas de comercio exterior para el año base respectivo.

Las series de precios individuales están estandarizadas conforme a un año base (= 100). Para algunos bienes de comercio mundial - por ejemplo, granos y metales - también se usan las cotizaciones internacionales de la bolsa. Para garantizar que los valores mensuales de una serie de precios individual solo muestran los cambios de precio "puros", se usan procesos de ajuste para los cambios de calidad.

El índice se calcula según la llamada fórmula de Laspeyres. Esto significa que las cifras de ponderación del año base actual no cambian hasta que el índice se convierta a un año base nuevo. El próximo año base será 2020, el más reciente es 2010.

El índice de precios de importación m/m mide el cambio en los precios del mes reportado en comparación con el mes anterior.

Los índices de precios de exportación e importación se usan en el cálculo de los términos de intercambio, que da una medida de la fortaleza económica de una economía en la competencia internacional. Si los precios de importación descienden en comparación con los de exportación, los términos de intercambio mejorarán. Esto se considera positivo para la economía y puede influir positivamente en la divisa. No obstante, el crecimiento de los precios de importación conlleva un aumento de la inflación, y esto puede influir positivamente en la divisa a corto plazo.

