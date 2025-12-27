CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Importaciones de Alemania m/m (Germany Imports m/m)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Oficina Federal de Estadística de Alemania (Federal Statistical Office of Germany)
Sector:
Comercio
Baja -1.2% 1.0%
3.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-1.7%
-1.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Usando como base las estadísticas de comercio exterior, recopiladas mensualmente por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), pero que solo dan cuenta de las mercancías que cruzan la "frontera", el Bundesbank también registra y complementa los flujos de mercancías que, sin cruzar la frontera, pasan de un extranjero a un propietario nacional (o viceversa). Por ejemplo, aquí se mencionan las ventas de compañías nacionales procesadas en el extranjero en nombre de una compañía nacional, y que luego son vendidas directamente por esa compañía. Para la balanza de pagos, así como para las importaciones y exportaciones del Bundesbank, esto requiere adiciones y liquidaciones especiales para reconciliar las cifras estadísticas de comercio exterior con las de la balanza de pagos.

En cuanto a la exportación, también se añade el saldo de compras y ventas de bienes en el comercio de tránsito. Entendemos por transacciones las operaciones en las que un residente adquiere bienes en el extranjero, un cambio de propiedad que se considera una importación, sin que estos lleguen a Alemania. Por ejemplo, un comprador adquiere café verde de un comerciante alemán en África (importación) y luego lo revende a un tostador holandés (exportación a un precio más alto). Asimismo, el Bundesbank contabiliza servicios transfronterizos y otros no registrados en las estadísticas de comercio exterior porque no existen bienes físicos que crucen una frontera.

El Bundesbank recibe la información para la transición mediante una obligación de informe mensual de cuatro grupos: particulares (sumas a partir de € 12,500), empresas comerciales (sumas a partir de € 12,500), compañías navieras (ingresos y gastos para extranjeros) y entidades financieras (transacciones de valores, pagos de intereses).

Además, las cifras del Bundesbank muestran valores monetarios en euros, no establecidos en relación con un año base, como ocurre con los índices de precios de exportación de la Oficina Federal de Estadísticas.

Las Importaciones de Alemania miden el cambio en el volumen de los bienes y servicios importados en el mes dado en comparación con el mes anterior. La información sobre importaciones se utiliza para valorar la actividad del comercio exterior de Alemania y la demanda de productos importados en el país.

Los precios de las importaciones y exportaciones se incluyen en los términos de intercambio, constituyendo, además, un criterio para la fortaleza económica de una economía en la competencia internacional. Si los precios de importación descienden en comparación con los de exportación, los términos de intercambio mejorarán. Esto se considera positivo para la economía y puede influir positivamente en la divisa. No obstante, el crecimiento de los precios de importación conlleva un aumento de la inflación, y esto puede influir positivamente en la divisa a corto plazo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Importaciones de Alemania m/m (Germany Imports m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
-1.2%
1.0%
3.1%
sept 2025
3.1%
0.0%
-1.4%
ago 2025
-1.3%
-0.7%
jul 2025
-0.1%
1.3%
4.2%
jun 2025
4.2%
0.7%
-3.9%
may 2025
-3.8%
-0.5%
2.2%
abr 2025
3.9%
-1.4%
-1.4%
mar 2025
-1.4%
2.6%
0.5%
feb 2025
0.7%
-0.1%
5.0%
ene 2025
1.2%
0.8%
1.6%
dic 2024
2.1%
0.0%
-2.7%
nov 2024
-3.3%
-3.9%
-0.3%
oct 2024
-0.1%
0.8%
2.0%
sept 2024
2.1%
-3.5%
-2.6%
ago 2024
-3.4%
-0.9%
5.3%
jul 2024
5.4%
3.4%
0.2%
jun 2024
0.3%
-3.2%
-5.5%
may 2024
-6.6%
0.9%
1.2%
abr 2024
2.0%
2.5%
0.5%
mar 2024
0.3%
-1.7%
3.0%
feb 2024
3.2%
1.5%
3.3%
ene 2024
3.6%
-2.0%
-6.7%
dic 2023
-6.7%
-2.1%
1.5%
nov 2023
1.9%
0.7%
-1.1%
oct 2023
-1.2%
0.9%
-1.9%
sept 2023
-1.7%
-3.2%
-0.3%
ago 2023
-0.4%
3.0%
-1.3%
jul 2023
1.4%
-0.2%
-3.2%
jun 2023
-3.4%
-2.4%
1.4%
may 2023
1.7%
3.1%
-0.1%
abr 2023
-1.7%
0.1%
-5.5%
mar 2023
-6.4%
-0.9%
4.4%
feb 2023
4.6%
1.2%
-1.4%
ene 2023
-3.4%
-0.1%
-5.6%
dic 2022
-6.1%
-0.6%
-3.2%
nov 2022
-3.3%
1.3%
-2.4%
oct 2022
-3.7%
-0.4%
-2.2%
sept 2022
-2.3%
-0.7%
4.9%
ago 2022
3.4%
1.2%
0.1%
jul 2022
-1.5%
-0.6%
0.1%
jun 2022
0.2%
-0.6%
3.2%
may 2022
2.7%
2.9%
3.5%
abr 2022
3.1%
-2.7%
3.2%
mar 2022
3.4%
-1.2%
4.7%
feb 2022
4.5%
17.6%
-4.0%
ene 2022
-4.2%
0.3%
4.0%
dic 2021
4.7%
-2.0%
3.4%
nov 2021
3.3%
4.2%
5.2%
oct 2021
5.0%
-2.7%
0.4%
sept 2021
0.1%
-2.1%
2.1%
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración