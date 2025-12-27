Las exportaciones e importaciones de bienes tangibles de Alemania quedan resumidas en el balance comercial. La Oficina Federal de Estadística de Wiesbaden lleva un registro de las exportaciones e importaciones dentro de la UE por separado con respecto a los países que no pertenecen a la UE, y luego las consolida. Si Alemania exporta más, la balanza comercial mostrará un superávit, en el caso contrario, un déficit comercial. La balanza comercial, que consta del saldo de servicios, la cuenta de ingresos de factores y el saldo de transferencias corrientes, se registra en la cuenta corriente, que forma a su vez parte de la balanza de pagos.

Si las exportaciones superan a las importaciones - medidas en términos monetarios - dentro de un periodo concreto (generalmente un año), podremos considerar este hecho un signo positivo de la competitividad del país. Uno puede referirse también a la balanza comercial como activa o positiva. Si se devalúa la divisa de un país, los productos importados encarecen y las importaciones descienden, mientras que los bienes exportados se abaratan en el extranjero, las exportaciones aumentan. Sin embargo, como norma general, este efecto se da con retardo.

La economía alemana está intensamente orientada a la exportación, pero al mismo tiempo depende en gran medida de las materias primas extranjeras. Con una parte proporcional de casi el 20%, el sector de vehículos motorizados es el producto de exportación más importante, seguido de la maquinaria y los productos químicos. Los tres juntos abarcan casi la mitad de las exportaciones de Alemania.

Ya que un excedente de exportación demasiado elevado puede poner en entredicho la estabilidad de un miembro en comparación con otros estados de la UE, se ha acordado un límite con el 6% del producto interior bruto o el 3%, si el presupuesto nacional muestra un déficit. Si se supera dicho límite, se podría iniciar un examen que redunde en un proceso penal, si bien aún no se ha dado el caso. Desde la década de 1990, la República Federal de Alemania ha registrado continuamente un excedente de exportación.

Ya que aproximadamente dos tercios del superávit comercial alemán se genera dentro de la UE y solo un tercio con otros países, la influencia sobre el euro es bastante pequeña. Además, no está claro el efecto de un eventual cambio en la balanza comercial, ya que depende de otros factores. Por otra parte, un aumento del superávit comercial es señal de una economía exitosa, lo cual podría influir positivamente en los tipos de cambio.

Gráfico de los últimos valores: