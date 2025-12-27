CalendarioSecciones

Balanza Comercial de Alemania (Germany Trade Balance)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Oficina Federal de Estadística de Alemania (Federal Statistical Office of Germany)
Sector:
Comercio
Media €​16.8 B €​15.7 B
€​15.3 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
€​15.6 B
€​16.8 B
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las exportaciones e importaciones de bienes tangibles de Alemania quedan resumidas en el balance comercial. La Oficina Federal de Estadística de Wiesbaden lleva un registro de las exportaciones e importaciones dentro de la UE por separado con respecto a los países que no pertenecen a la UE, y luego las consolida. Si Alemania exporta más, la balanza comercial mostrará un superávit, en el caso contrario, un déficit comercial. La balanza comercial, que consta del saldo de servicios, la cuenta de ingresos de factores y el saldo de transferencias corrientes, se registra en la cuenta corriente, que forma a su vez parte de la balanza de pagos.

Si las exportaciones superan a las importaciones - medidas en términos monetarios - dentro de un periodo concreto (generalmente un año), podremos considerar este hecho un signo positivo de la competitividad del país. Uno puede referirse también a la balanza comercial como activa o positiva. Si se devalúa la divisa de un país, los productos importados encarecen y las importaciones descienden, mientras que los bienes exportados se abaratan en el extranjero, las exportaciones aumentan. Sin embargo, como norma general, este efecto se da con retardo.

La economía alemana está intensamente orientada a la exportación, pero al mismo tiempo depende en gran medida de las materias primas extranjeras. Con una parte proporcional de casi el 20%, el sector de vehículos motorizados es el producto de exportación más importante, seguido de la maquinaria y los productos químicos. Los tres juntos abarcan casi la mitad de las exportaciones de Alemania.

Ya que un excedente de exportación demasiado elevado puede poner en entredicho la estabilidad de un miembro en comparación con otros estados de la UE, se ha acordado un límite con el 6% del producto interior bruto o el 3%, si el presupuesto nacional muestra un déficit. Si se supera dicho límite, se podría iniciar un examen que redunde en un proceso penal, si bien aún no se ha dado el caso. Desde la década de 1990, la República Federal de Alemania ha registrado continuamente un excedente de exportación.

Ya que aproximadamente dos tercios del superávit comercial alemán se genera dentro de la UE y solo un tercio con otros países, la influencia sobre el euro es bastante pequeña. Además, no está claro el efecto de un eventual cambio en la balanza comercial, ya que depende de otros factores. Por otra parte, un aumento del superávit comercial es señal de una economía exitosa, lo cual podría influir positivamente en los tipos de cambio.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Alemania (Germany Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
€​16.8 B
€​15.7 B
€​15.3 B
sept 2025
€​15.2 B
€​16.6 B
€​16.9 B
ago 2025
€​17.2 B
€​16.3 B
jul 2025
€​14.7 B
€​20.0 B
€​14.9 B
jun 2025
€​14.9 B
€​20.2 B
€​18.6 B
may 2025
€​18.3 B
€​16.4 B
€​15.8 B
abr 2025
€​14.6 B
€​18.0 B
€​21.2 B
mar 2025
€​21.1 B
€​17.2 B
€​17.9 B
feb 2025
€​17.8 B
€​19.2 B
€​16.2 B
ene 2025
€​16.1 B
€​20.6 B
€​20.7 B
dic 2024
€​20.6 B
€​18.9 B
€​19.2 B
nov 2024
€​19.7 B
€​17.2 B
€​13.4 B
oct 2024
€​13.4 B
€​23.0 B
€​16.9 B
sept 2024
€​16.9 B
€​23.5 B
€​21.4 B
ago 2024
€​22.5 B
€​19.0 B
€​16.9 B
jul 2024
€​16.8 B
€​22.0 B
€​20.4 B
jun 2024
€​20.4 B
€​23.9 B
€​25.3 B
may 2024
€​24.9 B
€​20.2 B
€​22.2 B
abr 2024
€​22.0 B
€​22.3 B
€​22.2 B
mar 2024
€​22.2 B
€​23.3 B
€​21.4 B
feb 2024
€​21.4 B
€​27.1 B
€​27.5 B
ene 2024
€​27.6 B
€​23.6 B
€​23.3 B
dic 2023
€​22.2 B
€​15.1 B
€​20.7 B
nov 2023
€​20.4 B
€​17.1 B
€​17.7 B
oct 2023
€​17.8 B
€​16.5 B
€​16.7 B
sept 2023
€​16.5 B
€​16.2 B
€​17.7 B
ago 2023
€​16.5 B
€​17.3 B
€​17.7 B
jul 2023
€​15.9 B
€​16.6 B
€​18.8 B
jun 2023
€​18.7 B
€​16.4 B
€​14.6 B
may 2023
€​14.4 B
€​17.6 B
€​16.5 B
abr 2023
€​18.4 B
€​16.4 B
€​14.9 B
mar 2023
€​16.7 B
€​16.3 B
€​16.0 B
feb 2023
€​16.0 B
€​13.4 B
€​16.0 B
ene 2023
€​16.7 B
€​10.4 B
€​10.0 B
dic 2022
€​10.0 B
€​8.8 B
€​10.9 B
nov 2022
€​10.8 B
€​5.3 B
€​6.8 B
oct 2022
€​6.9 B
€​2.4 B
€​2.8 B
sept 2022
€​3.7 B
€​3.3 B
€​1.2 B
ago 2022
€​1.2 B
€​5.9 B
€​3.4 B
jul 2022
€​5.4 B
€​2.7 B
€​6.2 B
jun 2022
€​6.4 B
€​1.3 B
€​0.8 B
may 2022
€​-1.0 B
€​3.4 B
€​3.1 B
abr 2022
€​3.6 B
€​7.4 B
€​1.9 B
mar 2022
€​3.2 B
€​10.5 B
€​11.1 B
feb 2022
€​11.6 B
€​5.1 B
€​8.8 B
ene 2022
€​9.4 B
€​8.8 B
€​8.1 B
dic 2021
€​6.8 B
€​11.7 B
€​10.8 B
nov 2021
€​10.9 B
€​12.8 B
€​12.4 B
oct 2021
€​12.5 B
€​13.1 B
€​12.9 B
sept 2021
€​13.2 B
€​15.4 B
€​14.1 B
