El Índice de Precios al Productor (IPP) mide el cambio en los precios internos del suministro de energía y agua, la minería y la manufactura en la República Federal de Alemania en el mes reportado en comparación con el mes anterior. La cifra de referencia para el índice general es la suma de todas las ventas comerciales nacionales en el año base (actualmente: 2015), de acuerdo con la información proveniente principalmente de los informes mensuales de las industrias de minería y manufactura. De esta forma, también se consideran las ventas entre empresas comerciales. En términos más simples, el índice puede considerarse el promedio ponderado del cambio de precio con un año base = 100, calculado para una selección representativa de productos industriales. Las ponderaciones del índice se corresponden con las ventas de los respectivos productos en el año base.

Las cifras se recopilan el día 15 de cada mes, sobre una base mensual, partiendo de una selección representativa de empresas comerciales. Los encuestados responden a preguntas sobre los precios acordados en este día, poco antes o después. Los precios determinados son precios efectivos, pues excluyen el impuesto al valor añadido, pero posiblemente incluyan impuestos especiales (por ejemplo, impuesto al aceite mineral, impuesto al tabaco, impuesto a la electricidad, impuesto al gas natural) y otros gravámenes legales (contribución por stocks para productos de aceite mineral, impuestos por "EEG" y "KWK" para electricidad, impuestos de concesión para gas natural). Las tarifas de uso de la red, así como las de operación y facturación del punto de medición también están incluidas en los precios del gas natural y la electricidad. En la actualidad, son encuestadas alrededor de 6,300 compañías sobre sus precios de venta, para un total de 1,343 tipos de bienes representativamente seleccionados. El índice toma como base aproximadamente 10.000 series de precios individuales.

El IPP es un indicador temprano de los precios al consumidor y la inflación. En comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador avanzado aún más preciso: si los precios al productor aumentan, los precios al consumidor subirán en consecuencia. Estos dos indicadores están estrechamente relacionados. El índice de precios al consumidor se usa para pronosticar la inflación. Algunos de los componentes del IPP se usan al calcular el PIB.

El índice de precios al productor (IPP) m/m de la industria manufacturera o productor muestra el cambio promedio en el precio de venta de los bienes de los productores durante el mes reportado en comparación con el mes anterior.

Cuando los precios al productor suben, la inflación casi siempre aumenta. Este hecho, sumado a un valor por encima de lo pronosticado, puede considerarse positivo para las tasas del euro.

