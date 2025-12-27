Calendario económico
Índice de Precios Mayoristas en Alemania m/m (Germany Wholesale Price Index m/m)
|Baja
|0.3%
|0.0%
|
0.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al por Mayor (WPI) mide el cambio de precio de los bienes vendidos (producidos o importados) por los mayoristas dentro del país, en la medida en que estas ventas forman parte de la función mayorista, como es el caso de los contratos con revendedores, procesadores u otros clientes mayoristas. El índice se calcula como el promedio ponderado de las cifras del cambio de precio (medidas promedio) recopiladas para una muestra mensual representativa de productos (los llamados representantes de precios), en cada caso, el quinto día del mes del informe. Las proporciones de venta en el año base sirven como cifras de ponderación (= ponderaciones del índice).
Los precios efectivos (no los precios listados o base, o los ingresos promedio) excluyen el impuesto a las ventas, pero incluyen los impuestos especiales (por ejemplo, el impuesto al aceite mineral, al tabaco) y otros gravámenes legales (contribución por stocks para productos de aceite mineral); se calculan para 1,200 puntos de información para 64 sectores económicos. Los precios de los mercados mayoristas y las bolsas de mercancías básicas también se usan para algunos productos alimenticios.
El índice se calcula según la llamada fórmula de Laspeyres. Esto significa que las cifras de ponderación del año base actual no cambian hasta que el índice se convierta a un año base nuevo (2015). El próximo año base será 2020. El último año base antes del actual fue 2010.
El Índice de Precios Mayoristas (WPI) m/m muestra el cambio en los precios en el mes reportado en comparación con el anterior. El aumento del valor del índice muestra el incremento de las ventas minoristas y el gasto del consumidor, lo que puede influir positivamente en las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios Mayoristas en Alemania m/m (Germany Wholesale Price Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress