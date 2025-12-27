El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania refleja la evolución del precio promedio de todos los bienes y servicios, tales como alimentos, automóviles o reparaciones y alquileres, en los que los hogares privados y los turistas extranjeros gastan su dinero en Alemania. Tiene un papel esencial en la valoración de la inflación, el crecimiento económico real, las negociaciones salariales y la deflación de las cuentas nacionales.

El cálculo toma como base una cesta de la compra con 600 tipos de productos al más alto nivel, que permanecen constantes durante 5 años, y para los cuales se eligen como representantes de precios los de mayor frecuencia. Cada mes, más de 300,000 precios individuales se recopilan manualmente, una parte a nivel local, otra parte a nivel central, como sucede con los precios de Internet. Cada uno de los 600 tipos de bienes se pondera con la parte proporcional del gasto registrado por aproximadamente 60.000 consumidores, y convertido en un valor medio.

El cambio en el índice se calcula en tanto por ciento. Puede interpretarse como una tasa general de cambio de precio desde el punto de vista del consumidor y calcularse según la siguiente fórmula:

( 100 * nuevo nivel de índice / antiguo nivel de índice ) - 100

El índice de precios al consumidor m/m muestra el cambio porcentual en los precios en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

El Índice de Precios al Consumidor es una herramienta importante para medir la inflación y la estabilidad monetaria; asimismo, sirve de referencia para la negociación salarial y se incluye en el cálculo del PIB. Si su valor aumenta, generalmente influye de forma positiva en la divisa.

Gráfico de los últimos valores: