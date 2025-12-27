CalendarioSecciones

Cambio del Desempleo en Alemania (Germany Unemployment Change)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Agencia Federal de Empleo (Federal Employment Agency)
Sector:
Laboral
Media 1 K 2 K
-2 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-1 K
1 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Son muchos los métodos para reflejar las cifras del desempleo, y cada uno de ellos conlleva diferentes definiciones de lo que es un desempleado. Dichos enfoques se diferencian en cuanto a la recopilación de datos, métodos de búsqueda de empleo y definición de empleados marginales.

Las estadísticas sobre el empleo de la Oficina Federal de Estadística de la OIT demarcan los criterios internacionalmente reconocidos, utilizados y formulados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para diferenciar a las personas de acuerdo con su situación laboral. La fuente de la información sobre el desempleo es la Encuesta de Fuerza Laboral, integrada en Alemania en el Microcenso, una encuesta mensual realizada a 35,000 personas. Las cifras según el Código Social de Alemania (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) se consiguen a partir de los datos comerciales de las agencias y centros de empleo. Según estas regulaciones, una persona se encuentra desempleada o activa si está registrada por las autoridades pertinentes. A partir de enero de 2007, los datos del desempleo recopilados o transmitidos en procedimientos separados se compaginan en las estadísticas de BA de tal forma que los episodios individuales de desempleo y búsqueda de empleo se desarrollen sin superponerse y de manera consistente.

El número de cambios en el desempleo muestra cuánto ha variado la cantidad de desempleados en comparación con el mes anterior. Esta cifra se ajusta estacionalmente.

Las cifras del mercado laboral figuran entre los indicadores económicos de mayor importancia. Sin embargo, se demoran unos meses respecto al desarrollo económico, por lo que confirman el eventual desarrollo en lugar de indicarlo. No obstante, una disminución en la tasa de desempleo puede influir positivamente en el euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio del Desempleo en Alemania (Germany Unemployment Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
1 K
2 K
-2 K
oct 2025
-1 K
2 K
13 K
sept 2025
14 K
0 K
-7 K
ago 2025
-9 K
12 K
2 K
jul 2025
2 K
11 K
10 K
jun 2025
11 K
18 K
33 K
may 2025
34 K
12 K
6 K
abr 2025
4 K
14 K
25 K
mar 2025
26 K
2 K
9 K
feb 2025
5 K
2 K
11 K
ene 2025
11 K
6 K
10 K
dic 2024
10 K
12 K
6 K
nov 2024
7 K
16 K
26 K
oct 2024
27 K
9 K
19 K
sept 2024
17 K
9 K
4 K
ago 2024
2 K
14 K
17 K
jul 2024
18 K
12 K
20 K
jun 2024
19 K
10 K
25 K
may 2024
25 K
7 K
11 K
abr 2024
10 K
7 K
6 K
mar 2024
4 K
4 K
12 K
feb 2024
11 K
1 K
1 K
ene 2024
-2 K
16 K
2 K
dic 2023
5 K
-9 K
21 K
nov 2023
22 K
-7 K
31 K
oct 2023
30 K
-4 K
12 K
sept 2023
10 K
0 K
20 K
ago 2023
18 K
3 K
1 K
jul 2023
-4 K
5 K
30 K
jun 2023
28 K
7 K
13 K
may 2023
9 K
9 K
23 K
abr 2023
24 K
11 K
19 K
mar 2023
16 K
15 K
6 K
feb 2023
2 K
19 K
-11 K
ene 2023
-15 K
23 K
-13 K
dic 2022
-13 K
27 K
15 K
nov 2022
17 K
28 K
9 K
oct 2022
8 K
20 K
13 K
sept 2022
14 K
5 K
26 K
ago 2022
28 K
-3 K
45 K
jul 2022
48 K
-9 K
132 K
jun 2022
133 K
-13 K
-5 K
may 2022
-4 K
-14 K
-13 K
abr 2022
-13 K
-18 K
-18 K
mar 2022
-18 K
-18 K
-32 K
feb 2022
-33 K
-22 K
-48 K
ene 2022
-48 K
-29 K
-29 K
dic 2021
-23 K
-39 K
-34 K
nov 2021
-34 K
-47 K
-40 K
oct 2021
-39 K
-39 K
-31 K
