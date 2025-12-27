Calendario económico
Situación económica de Alemania del ZEW (ZEW Germany Economic Situation)
|Media
|-81.0
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-77.8
|
-81.0
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Desde 1991, hasta 300 expertos de los bancos, compañías de seguros y departamentos de finanzas de grandes compañías elegidos (270 bancos, 50 compañías de seguros y corporaciones y 30 grandes empresas industriales) han sido encuestados mensualmente sobre sus valoraciones y pronósticos acerca de importantes datos del mercado financiero internacional, como parte del test del mercado financiero de ZEW. El test del mercado financiero de ZEW capta el ánimo que prevalece entre los analistas financieros alemanes. Los indicadores financieros internacionales más importantes constituyen el tema principal de esta encuesta: las tasas de inflación, las tasas de interés, los índices bursátiles, las tasas de cambio y el precio del petróleo.
En sus respuestas, los expertos del mercado financiero solo deben ofrecer valoraciones cualitativas de las tendencias con respecto a la dirección del cambio. En otras palabras, simplemente valoran si piensan que la situación actual es "buena" o "mala".
Los resultados del test del mercado financiero se usan para determinar los valores de la situación económica de ZEW, que es un indicador avanzado de la situación económica en Alemania comparable con el Indicador de Confianza Económica del ifo.
Los resultados del test del mercado financiero de ZEW se publican y comentan en el Informe del Mercado Financiero. Asimismo, los resultados de la encuesta se publican regularmente en la prensa en forma de indicadores y pronósticos. El servicio de información de Reuters también publica los resultados añadidos de la encuesta.
El crecimiento del índice puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Situación económica de Alemania del ZEW (ZEW Germany Economic Situation)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress