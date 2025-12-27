Desde 1991, hasta 300 expertos de los bancos, compañías de seguros y departamentos de finanzas de grandes compañías elegidos (270 bancos, 50 compañías de seguros y corporaciones y 30 grandes empresas industriales) han sido encuestados mensualmente sobre sus valoraciones y pronósticos acerca de importantes datos del mercado financiero internacional, como parte del test del mercado financiero de ZEW. El test del mercado financiero de ZEW capta el ánimo que prevalece entre los analistas financieros alemanes. Los indicadores financieros internacionales más importantes constituyen el tema principal de esta encuesta: las tasas de inflación, las tasas de interés, los índices bursátiles, las tasas de cambio y el precio del petróleo.

En sus respuestas, los expertos del mercado financiero solo deben ofrecer valoraciones cualitativas de las tendencias con respecto a la dirección del cambio. En otras palabras, simplemente valoran si piensan que la situación actual es "buena" o "mala".

Los resultados del test del mercado financiero se usan para determinar los valores de la situación económica de ZEW, que es un indicador avanzado de la situación económica en Alemania comparable con el Indicador de Confianza Económica del ifo.

Los resultados del test del mercado financiero de ZEW se publican y comentan en el Informe del Mercado Financiero. Asimismo, los resultados de la encuesta se publican regularmente en la prensa en forma de indicadores y pronósticos. El servicio de información de Reuters también publica los resultados añadidos de la encuesta.

El crecimiento del índice puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: