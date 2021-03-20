Trade Zone SupDem
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Trade Zone SupDem - индикатор служит для определения зон спроса/предложения. В возможности входят такие функции, как отображение зон уже пробитых, зон к которым цена еще не доходила с момента определения, и подтвержденным, к которым цена уже доходила, но не пересекала полностью. Сами зоны можно определять, как с текущего таймфрейма, так и со старшего. Важно помнить, что если необходимо отображения зон с нескольких таймфреймов, то придется прикреплять к графику несколько копий индикатора, и при этом изменять параметр IndicatorID, чтобы в каждой копии индикатора, он отличался.
Все мои индикаторы вы можете посмотреть по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller#products
Для работы индикатора, требуется наличие стандартного индикатора ZigZag, входящий в поставку терминала МТ4. Если по какой то причине у вас его нет, то его можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/7796, или в обсуждении.
Параметры
- Основные настройки (Main Settings):
- TimeFrame - таймфрейм для поиска зон.
- TimeframeToRefresh - таймфрейм для обновления зон.
- SearchingPeriod - период для поиска.
- MinimumZoneWidth - минимальная ширина зон.
- DefaultZoneWidth - ширина зон, если меньше MinimumZoneWidth.
- MaximumZoneWidth - максимальная ширина зон.
- MaxWidth_Percentage - процент от максимальной ширина, если больше MaximumZoneWidth.
- Настройки отображения (Display Settings):
- IndicatorID - идентификатор для отображения, и создания объектов. При использовании двух версий индикатора для одного ценового графика, идентификаторы должны различаться. Можно прибавлять к имени индикатора, как вариант 1, 2, 3....
- DrawZone - отображать все зоны при true, или нет при false.
- DrawBrokenZone - отображать нарушенные зоны при true, или нет при false.
- DemandZoneColor - цвет зоны спроса, которую цена достигала.
- SupplyZoneColor - цвет зоны предложения, которую цена достигала.
- VirginDemandZoneColor - цвет зоны спроса, которую цена не достигла.
- VirginSupplyZoneColor - цвет зоны предложения, которую цена не достигла.
- BrokenDemandZoneColor - цвет зоны спроса, которую цена преодолела.
- BrokenSupplyZoneColor - цвет зоны предложения, которую цена преодолела.