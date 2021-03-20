Trade Zone SupDem - индикатор служит для определения зон спроса/предложения. В возможности входят такие функции, как отображение зон уже пробитых, зон к которым цена еще не доходила с момента определения, и подтвержденным, к которым цена уже доходила, но не пересекала полностью. Сами зоны можно определять, как с текущего таймфрейма, так и со старшего. Важно помнить, что если необходимо отображения зон с нескольких таймфреймов, то придется прикреплять к графику несколько копий индикатора, и при этом изменять параметр IndicatorID, чтобы в каждой копии индикатора, он отличался.

Все мои индикаторы вы можете посмотреть по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller#products





Для работы индикатора, требуется наличие стандартного индикатора ZigZag, входящий в поставку терминала МТ4. Если по какой то причине у вас его нет, то его можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/7796, или в обсуждении.





Параметры

Основные настройки ( Main Settings ):

): TimeFrame - таймфрейм для поиска зон.

- таймфрейм для поиска зон.

TimeframeToRefresh - таймфрейм для обновления зон.

- таймфрейм для обновления зон.

SearchingPeriod - период для поиска.

- период для поиска.

MinimumZoneWidth - минимальная ширина зон.

- минимальная ширина зон.

DefaultZoneWidth - ширина зон, если меньше MinimumZoneWidth .

- ширина зон, если меньше .

MaximumZoneWidth - максимальная ширина зон.

- максимальная ширина зон.

MaxWidth_Percentage - процент от максимальной ширина, если больше MaximumZoneWidth .

- процент от максимальной ширина, если больше . Настройки отображения (Display Settings):

IndicatorID - идентификатор для отображения, и создания объектов. При использовании двух версий индикатора для одного ценового графика, идентификаторы должны различаться. Можно прибавлять к имени индикатора, как вариант 1, 2, 3....

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DrawZone - отображать все зоны при true, или нет при false.

- отображать все зоны при true, или нет при false.

DrawBrokenZone - отображать нарушенные зоны при true, или нет при false.

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DemandZoneColor - цвет зоны спроса, которую цена достигала.

- цвет зоны спроса, которую цена достигала.

SupplyZoneColor - цвет зоны предложения, которую цена достигала.

- цвет зоны предложения, которую цена достигала.

VirginDemandZoneColor - цвет зоны спроса, которую цена не достигла.

- цвет зоны спроса, которую цена не достигла.

VirginSupplyZoneColor - цвет зоны предложения, которую цена не достигла.

- цвет зоны предложения, которую цена не достигла.

BrokenDemandZoneColor - цвет зоны спроса, которую цена преодолела.

- цвет зоны спроса, которую цена преодолела.

BrokenSupplyZoneColor - цвет зоны предложения, которую цена преодолела.



