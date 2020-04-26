Crosskalp1

Добрый День уважаемые трейдеры!

Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX, для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.

Применяю этот индикатор для скальпинга.

Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.

Красный кружок сигнал на продажу- Sell)

Зелёный кружок сигнал на покупку Buy)

Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.

Важно выставлять стопы!

!Второй момент, он думаю известен всем. Индикатор не работает во время выхода важных новостей.

!МОЖНО применять для всех валютных пар.

Профита вам друзья!