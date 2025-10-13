OptivexPro MT5

5

OPTIVEXPRO MT5 – La puissance du scalping intelligent et de la croissance cumulative réelle

Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another.

Discount Coupon

Contact :https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork

                                             OR

Telegram: https://t.me/OPTIVEXPRO&nbsp;  OR    https://t.me/OPTIVEX_PRO

Oubliez les systèmes de trading lents et les signaux imprévisibles.

OPTIVEXPRO MT5 n’est pas un simple Expert Advisor, c’est un moteur de scalping de précision conçu exclusivement pour l’or (XAUUSD), capable d’exécuter des centaines de micro-trades chaque jour et de transformer chaque mouvement du marché en profit.

Développé pour les traders souhaitant une croissance quotidienne réelle et constante, OPTIVEXPRO combine prise de décision intelligente, exécution ultra-rapide et gestion avancée du capital dans un système compact et entièrement autonome.


Ce qui rend OPTIVEXPRO différent
Alors que la plupart des EAs attendent le “setup parfait”, OPTIVEXPRO crée ses propres opportunités grâce à un flux continu de micro-trades.
Chaque trade vise quelques points seulement, mais multiplié par des centaines d’exécutions quotidiennes, le résultat devient exponentiel. Ce n’est pas une théorie — c’est un profit cumulatif réel, en direct sur le marché.

Spécifications clés
Instrument : XAUUSD (Or)
Timeframes : M1 ou M5
Type de trading : Scalping automatique haute fréquence
Solde minimum : 250$
Solde recommandé : 500$+

Compatible avec les Prop Firms — Réussissez votre défi de financement en toute confiance
OptivexPro est entièrement optimisé pour les conditions de trading des Prop Firms, offrant des résultats constants avec un faible drawdown et un contrôle précis du risque.
Il répond aux exigences strictes des principaux programmes de financement, ce qui en fait le choix idéal pour les comptes personnels et financés.
De nombreux traders utilisent OptivexPro pour réussir leurs défis de financement et maintenir une croissance stable avec une gestion professionnelle du risque.

Avantages principaux
Logique intelligente s’adaptant instantanément au marché
Exécution haute fréquence avec latence minimale
Protection automatique du capital et contrôle dynamique des lots
Fonctionne 24/7 — entièrement autonome
Conçu pour les débutants et les professionnels

Environnement recommandé
Plateforme MetaTrader 5
VPS à faible latence

Pourquoi les traders choisissent OPTIVEXPRO
Parce qu’il offre une réelle constance, pas de la chance.
Parce qu’il trade des centaines de fois par jour, pas occasionnellement.
Parce qu’il est conçu pour accumuler du profit, pas pour spéculer sur la direction.

Commencez avec 250$, ou tradez professionnellement avec 500$+, et observez comment OPTIVEXPRO transforme la volatilité en un flux constant de revenus.
Pas d’exagération. Pas de devinettes. Juste précision, vitesse et performance cumulative pure.

Reviews 5
Gopal Murugan
48
Gopal Murugan 2025.11.03 14:47 
 

Very Good EA if u set properly... u can make it high risk or low risk...not for who got low deposit and fast money

ABU BASEL
26
ABU BASEL 2025.10.16 16:13 
 

I can't judge the expert advisor based on just a few days of use, but it seems to me to be well-designed, with a target, stop-loss, and profit trailing, which makes it relatively secure. The seller's service was excellent.

Ahmed Shahein
27
Ahmed Shahein 2025.10.16 01:17 
 

Thank you for preparing this wonderful expert advisor. On the first day, I earned $76 with a balance of $1,000 without any big risk. What I liked most is that he has a reasonable stop loss and his trades are accurate, not exceeding a few seconds. I noticed that there is tracking on the total trades, and this is very excellent for exiting the market quickly without big risk. Thank you for the free bot. I have benefited from Nexon. It deserves this evaluation.

Recommended products
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experts
Nova TRX Trader is built around the power of Triple Exponential Moving Average (TRIX) — a momentum oscillator that smooths out market noise to reveal genuine directional bias. This Expert Advisor uses TRIX’s unique smoothing capabilities to avoid false signals and detect only the strongest shifts in trend. Rather than overreacting to every flicker of volatility, Nova TRX Trader focuses on sustained momentum changes — combining TRIX crossovers, slope analysis, and optional trend filters to delive
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Non-Martingale Grid Trading System for Gold (XAUUSD) The   Gold Throne EA   is a Expert Advisor designed exclusively for   Gold (XAUUSD)   trading. It operates on a structured   grid trading methodology   while avoiding the use of   martingale   money management. Instead of increasing lot sizes exponentially after losses, the EA uses a fixed or incrementally adjustable lot sizing approach, giving traders greater control over exposure and risk. By removing martingale logic, Gold
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Babylon MT5
Sergey Ermolov
Experts
Babylon Expert Advisor trades on support and resistance levels. Support and resistance levels are determined on the basis of a genetic algorithm based on artificial intelligence. This allows you to open trades not only at levels that are already visible in history, but also at the expected levels that may be formed in the future. Moreover, trading only in the direction of the trend increases reliability and minimizes possible drawdowns. After purchase, send me a private message to receive the se
US30 Quantum breakout
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
US30 Pre-Market Breakout EA The US30_PreMarket_Breakout_EA is a high-performance algorithmic trading system designed specifically for the US30 (Dow Jones Industrial Average) index. This Expert Advisor utilizes a pre-market breakout strategy to capture early momentum moves with precision. It is built for efficiency, incorporating dynamic lot sizing, trailing stops, break-even triggers, and time-based exits to maximize profitability while controlling risk. Key Trading Features Pre-Market Breakout
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney is a complex and novel algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict future market movements of the GBPUSD and USDJPY symbol. This Expert Advisor makes use of Recurrent Neural Networks, specifically Long-Short-Term-Memory cells, that are trained using data from technical analysis indicators. Through this method, the EA is able to learn which indicators are most relevant for future price movements and act upon them. Furthermore, L
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Experts
MA Scalping Pro EA – Professional Multi-Symbol Expert Advisor for MT5 Overview The EMA Scalping Pro EA is a professional trading system for MetaTrader 5 based on the classic 10/21/50 EMA crossover strategy . It’s designed for precise Forex scalping and short-term trading , and it automatically adapts to any symbol — including Forex, Gold, Indices, and Commodities — on any timeframe from M1 to D1 . If you purchase the full-lifetime version , you will receive free future updates . After purchase,
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Experts
MAYA is a smart trading system that uses a grid strategy and has been working well on real accounts for many years. Unlike other systems that are made to fit past data, Maya was built to take advantage of real, ongoing patterns in the market. So, it’s not just guessing and hoping to win. It actually understands how the market works and uses that to make money. It just needs a onetime setup and then you can relax and see its working.   LIVE ACCOUNT STATS CAN BE CHECKED ON MYFXBOOK RUNNING FROM SI
Valhalla EA
Andrey Dubeiko
Experts
The "Valhalla" advisor is based on a volatility spike trading model that estimates momentum and follows the movement, increasing profits. In the future, I plan to improve the advisor to add additional settings and flexible settings. The advisor trades intraday, but you can change the settings so that it trades medium-term. The standard parameters of the advisor are suitable for trading NASDAQ, SP 500 and DJ 30 (US100, US500 and US30) indices, for other instruments you need to select the setti
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experts
I am selling this robot reluctantly because it works very well, but I need initial capital to make a living. Once my capital goal is reached, it will be priced exorbitantly to prevent purchases (9999999$). However, it will remain available and updated for previous buyers. This robot trades three currency pairs simultaneously to hedge against market fluctuations. Don't forget to send me a message to get the robot's .set file. The robot trades EURUSD and EURGBP in the same direction and GBPUSD in
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experts
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Experts
The Goldstar Gold Trend trading EA uses moving averages to gauge the direction of the trend of gold on a particular timeframe and if the conditions for buying or selling are met,one or two positions are opened depending on the settings in the EA. The EA strongest advantage is when the trend is above the 5 smooth moving average. The EA can work anytime and any day depending on the parameters in the EA settings. The EA can trade synthetics and other forex pairs with the right settings except gold
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
QS Velocity AUDUSD
Lucas Leibl
Experts
QuantumScale Velocity AUD The QuantumScale Velocity AUD combines strictly validated momentum signals with reversal logic to execute high-probability entries on the AUDUSD M15 timeframe. Instead of relying solely on static targets, the algorithm utilizes a dynamic, volatility-based exit mechanism to close positions immediately when trend strength fades, ensuring realized gains are protected. Strategy Key Facts Primary Indicators: Awesome Oscillator (AO) for momentum direction, Relative Strength
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Norma dev waves robot
Ekaterina Saltykova
Experts
NormaDevWaves is EA designed to trade the most juicy and liquid pairs, such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. Main idea: EA implements the concept of a base indicator and utilizes statistical principles of correlation between price flow determination metrics in relation to standard deviations of prices from their driving force. This allows for a deep analysis of market behavior and the identification of hidden patterns.   Market Adaptation: thanks to a balanced consideration of short and long time
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experts
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Optimized EA
Kenan Gokbak
Experts
Introducing the Advanced WPR-Based Expert Advisor for MQL5 Platform Take your trading to the next level with this Expert Advisor (EA), uniquely crafted to leverage the Williams Percent Range (WPR) indicator. Tailored for users looking for a robust, signal-driven trading system, this EA provides accurate buy and sell signals based on multi-timeframe WPR analysis. Designed specifically for EURUSD, this EA is compatible with all timeframes, making it adaptable for diverse trading strategies. High-P
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (19)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 8 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 5 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. EA will be sold in limited quantities to ensure th
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (86)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
A new step forward | AI-Driven Precision meets Market Logic With Argos Rage , a new level of trading automation is introduced – powered by an embedded DeepSeek AI system that analyzes market behavior in real time. While it builds on the strengths of Argos Fury, this EA follows a different strategic path: more flexibility, broader interpretation and stronger market engagement. Live Signal Timeframe: M30 Leverage:  min 1:20 Deposit:  min $100 Symbol:  XAUUSD, EURUSD Broker:  all After purchasi
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Remstone Club   ICMarkets   Darwinex Christmas discount : $1,750 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! Master 4 asset classes with a single advisor! No promises
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Experts
Real monitoring. Honest tests. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Before we go into technical details, there are two things you must know: PipsHunter is confirmed by a real-money monitoring signal. The EA has been running live for several months on a real account (Pepperstone), and the monitoring is fully public. No simulations, no hidden accounts, no “perfect backtests only” — real trading results confirm the actual performance. Backtests are 100% honestNo curve-fitting, no history man
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
BLACK FRIDAY 50% OFF - NANO MACHINE GPT Regular price: $997 to Black Friday: $498.50 (Discounted price will be reflected during the promotion.) Sale begins: November 27, 2025 - limited-time Black Friday event. Black Friday Giveaway: All Nano Machine GPT buyers during the Black Friday event can enter a random drawing for: 1 x Syna activation 1 x AiQ activation 1 x Mean Machine GPT activation How to participate: 1) After your purchase, send me a private message to receive the Nano Machine GPT m
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Algorithmic System with Adaptive Execution Logic AxonShift is an autonomous trading algorithm specifically designed and optimized for trading XAUUSD under H1 conditions. Its architecture is based on structured logic modules that interpret market behavior through a combination of short-term dynamics and intermediate trend impulses. The system avoids reactive overfitting or high-frequency exposure, instead focusing on controlled trade cycles triggered by predefined structural condition
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
For the first time on this platform | An EA that understands the market For the first time on this platform, an Expert Advisor uses the full power of Deep Seek. In combination with the Dynamic Reversal Zoning strategy, a system is created that not only detects market movements – but understands them. Live Signal __________     Setup Timeframe: H1 Leverage: min 1:30 Deposit: min $200 Symbol: XAUUSD Broker: all This combination of Deep Seek and the Reversal Strategy is new – and that’s exactly
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experts
AI MAP Trading System AI MAP is an automated Expert Advisor designed to analyze market conditions and execute trades based on algorithmic logic. The system utilizes a multi-layered analytical framework to evaluate price action, volume, and market sentiment without manual intervention. Live monitoring ( + 3 month )    || Chat Group   || Setup Guide   || Statement +3 month  || Live signal setfiles  System Architecture The EA incorporates specialized processing modules to handle different market a
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (6)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining eight independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and Take
More from author
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Filter:
Gopal Murugan
48
Gopal Murugan 2025.11.03 14:47 
 

Very Good EA if u set properly... u can make it high risk or low risk...not for who got low deposit and fast money

Rida Chergui
128
Rida Chergui 2025.10.18 11:59 
 

User didn't leave any comment to the rating

ABU BASEL
26
ABU BASEL 2025.10.16 16:13 
 

I can't judge the expert advisor based on just a few days of use, but it seems to me to be well-designed, with a target, stop-loss, and profit trailing, which makes it relatively secure. The seller's service was excellent.

Hicham Chergui
1443
Reply from developer Hicham Chergui 2025.10.16 20:52
Thank you very much for your honest and thoughtful feedback.
I’m glad you noticed the solid design of OPTIVEXPRO and its balanced risk management features.
I hope it continues to bring you great results over time, and I’ll always be here for any support or questions.
Ahmed Shahein
27
Ahmed Shahein 2025.10.16 01:17 
 

Thank you for preparing this wonderful expert advisor. On the first day, I earned $76 with a balance of $1,000 without any big risk. What I liked most is that he has a reasonable stop loss and his trades are accurate, not exceeding a few seconds. I noticed that there is tracking on the total trades, and this is very excellent for exiting the market quickly without big risk. Thank you for the free bot. I have benefited from Nexon. It deserves this evaluation.

Hicham Chergui
1443
Reply from developer Hicham Chergui 2025.10.16 20:51
Thank you very much for this wonderful and detailed review.
I’m really glad to hear that you achieved great profits from the very first day with OPTIVEXPRO and that you noticed its accuracy and balanced risk management.
My goal is always to provide stable and safe results for all users, and I’m happy that your experience has been positive.
Wishing you continued success in your trading, and I’ll always be available for any support or questions.
Biao Jian Peng
1844
Biao Jian Peng 2025.10.15 23:28 
 

The EA goes well on the first day, and the seller service was excellent.

Hicham Chergui
1443
Reply from developer Hicham Chergui 2025.10.16 20:50
Thank you very much for your kind feedback.
I’m really glad to hear that OPTIVEXPRO performed well from the first day and that you are satisfied with the service.
Your trust and satisfaction mean a lot, and I’ll always be here for any support you may need.
Reply to review