OptivexPro MT5
- Experts
- Hicham Chergui
- Version: 1.4
- Updated: 27 October 2025
- Activations: 10
OPTIVEXPRO MT5 – La puissance du scalping intelligent et de la croissance cumulative réelle
Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another.
Contact :https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork
OR
Telegram: https://t.me/OPTIVEXPRO OR https://t.me/OPTIVEX_PRO
Oubliez les systèmes de trading lents et les signaux imprévisibles.
OPTIVEXPRO MT5 n’est pas un simple Expert Advisor, c’est un moteur de scalping de précision conçu exclusivement pour l’or (XAUUSD), capable d’exécuter des centaines de micro-trades chaque jour et de transformer chaque mouvement du marché en profit.
Développé pour les traders souhaitant une croissance quotidienne réelle et constante, OPTIVEXPRO combine prise de décision intelligente, exécution ultra-rapide et gestion avancée du capital dans un système compact et entièrement autonome.
Ce qui rend OPTIVEXPRO différent
Alors que la plupart des EAs attendent le “setup parfait”, OPTIVEXPRO crée ses propres opportunités grâce à un flux continu de micro-trades.
Chaque trade vise quelques points seulement, mais multiplié par des centaines d’exécutions quotidiennes, le résultat devient exponentiel. Ce n’est pas une théorie — c’est un profit cumulatif réel, en direct sur le marché.
Spécifications clés
Instrument : XAUUSD (Or)
Timeframes : M1 ou M5
Type de trading : Scalping automatique haute fréquence
Solde minimum : 250$
Solde recommandé : 500$+
Compatible avec les Prop Firms — Réussissez votre défi de financement en toute confiance
OptivexPro est entièrement optimisé pour les conditions de trading des Prop Firms, offrant des résultats constants avec un faible drawdown et un contrôle précis du risque.
Il répond aux exigences strictes des principaux programmes de financement, ce qui en fait le choix idéal pour les comptes personnels et financés.
De nombreux traders utilisent OptivexPro pour réussir leurs défis de financement et maintenir une croissance stable avec une gestion professionnelle du risque.
Avantages principaux
Logique intelligente s’adaptant instantanément au marché
Exécution haute fréquence avec latence minimale
Protection automatique du capital et contrôle dynamique des lots
Fonctionne 24/7 — entièrement autonome
Conçu pour les débutants et les professionnels
Environnement recommandé
Plateforme MetaTrader 5
VPS à faible latence
Pourquoi les traders choisissent OPTIVEXPRO
Parce qu’il offre une réelle constance, pas de la chance.
Parce qu’il trade des centaines de fois par jour, pas occasionnellement.
Parce qu’il est conçu pour accumuler du profit, pas pour spéculer sur la direction.
Commencez avec 250$, ou tradez professionnellement avec 500$+, et observez comment OPTIVEXPRO transforme la volatilité en un flux constant de revenus.
Pas d’exagération. Pas de devinettes. Juste précision, vitesse et performance cumulative pure.
Very Good EA if u set properly... u can make it high risk or low risk...not for who got low deposit and fast money