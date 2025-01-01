DokumentationKategorien
Erhält die Anzahl der Steuerelementen im Container.

int  ControlsTotal()  const

Rückgabewert

Die Anzahl der Steuerelementen im Container.

Hinweis

Die Basisklassenmethode hat keinen Elementcontainer, sie bietet nur Zugriffsmechanismus für ihre Nachfolger und gibt immer 0 zurück.