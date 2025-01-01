DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndMouseX 

MouseX (Set-Methode)

Speichert die X-Koordinate des Mauszeigers.

void  MouseX(
   const int  value      // Koordinate
   )

Parameter

value

[in]  X-Koordinate des Mauszeigers.

Rückgabewert

Nichts.

MouseX (Get-Methode)

Erhält die X-Koordinate des Mauszeigers.

int  MouseX()

Rückgabewert

X-Koordinate des Mauszeigers.