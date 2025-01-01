IniFileName

Erhält den Namen der Datei für das Speichern/Laden des Zustands des Steuerelements CAppDialog.

virtual string IniFileName() const

Rückgabewert

Name der Datei für das Speichern/Laden des Zustands des Steuerelements CAppDialog.

Hinweis

Dateiname enthält den Namen des Indikators/Expert Advisor, sowie ein Symbol, auf das das Programm ausgeführt wird.