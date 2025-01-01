Add

Fügt ein Steuerelement in den Kundenbereich nach dem Zeiger hinzu.

bool Add(

CWnd *control,

)

Parameter

control

[in] Zeiger auf ein Steuerelement.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Add

Fügt ein Steuerelement in den Kundenbereich nach Referenz hinzu

bool Add(

CWnd &control,

)

Parameter

control

[in] Referenz auf ein Steuerelement.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.