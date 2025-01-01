DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogAdd 

Add

Fügt ein Steuerelement in den Kundenbereich nach dem Zeiger hinzu.

bool  Add(
   CWnd   *control,        // Zeiger
   )

Parameter

control

[in]  Zeiger auf ein Steuerelement.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Add

Fügt ein Steuerelement in den Kundenbereich nach Referenz hinzu

bool  Add(
   CWnd   &control,        // Referenz
   )

Parameter

control

[in]  Referenz auf ein Steuerelement.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.