ControlFind

Erhält das Steuerelement des Containers an der angegebenen ID.

virtual CWnd* ControlFind(
   const long id  // ID
   )

Parameter

id
[in]  Die ID des gewünschten Steuerelements.

Rückgabewert

Ein Zeiger auf ein Steuerelement oder NULL, wenn kein Element gefunden war.