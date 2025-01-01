DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerControlFind 

ControlFind

Erhält das Steuerelement des Containers an der angegebenen ID.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // ID
   )

Parameter

id

[in]  Die ID des gewünschten Steuerelements.

Rückgabewert

Ein Zeiger auf ein Steuerelement oder NULL, wenn kein Element gefunden war.

