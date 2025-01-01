Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogCreateInstanceId CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateInstanceId Erstellt ein eindeutiges Präfix für die Namen der Objekte des Steuerelements CAppDialog. string CreateInstanceId() Rückgabewert Das Präfix für die Objektnamen. Maximize ProgramName