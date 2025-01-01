- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
Klasse CWndContainer
CWndContainer ist eine Basisklasse für die Gruppe der Steuerelemente der Standardbibliothek.
Beschreibung
Klasse CWndContainer ist eine Software-Implementierung der Gruppe von funktionell verwandten Steuerelementen.
Deklaration
|
class CWndContainer : public CWnd
Kopf
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CWndContainer
Direkte Ableitungen
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
Gruppen der Klassenmethode
|
Löschen
|
|
Löscht eine Elementengruppe
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Behandelt nur das Chart-Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Zugriff auf den Inhalt des Containers
|
|
Erhält die Anzahl der Elementen im Container
|
Das Element des Containers am angegebenen Index
|
Erhält das Element des Containers mit der angegebenen ID
|
Füllung
|
|
Fügt ein Element in der Gruppe (Container) hinzu
|
Löscht ein Element aus der Gruppe (Container) hinzu
|
Geometrie
|
|
Absolute Bewegung einer Elementengruppe
|
Relative Bewegung einer Elementengruppe
|
Identifizierung
|
|
Setzt die Identifikatoren der Elementen in der Gruppe.
|
Zustand
|
|
Aktiviert die Fähigkeit der Gruppe auf Benutzeraktionen zu reagieren
|
Deaktiviert die Fähigkeit der Gruppe auf Benutzeraktionen zu reagieren
|
Macht eine Elementengruppe sichtbar
|
Macht eine Elementengruppe unsichtbar
|
Für Mausoperationen
|
|
Löscht den Mausfokus
|
Arbeiten mit Dateien
|
|
Schreibt Gruppeninformationen in eine Datei
|
Liest Gruppeninformationen aus einer Datei
|
Behandlung von internen Ereignissen
|
|
Handler des Ereignisses "Resize" der Elementengruppe
|
Handler des Ereignisses "Activate" der Elementengruppe
|
Handler des Ereignisses "Deactivate" der Elementengruppe
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CWnd
Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop