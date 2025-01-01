DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Panels und Dialoge CWndContainer 

Klasse CWndContainer

CWndContainer ist eine Basisklasse für die Gruppe der Steuerelemente der Standardbibliothek.

Beschreibung

Klasse CWndContainer ist eine Software-Implementierung der Gruppe von funktionell verwandten Steuerelementen.

Deklaration

   class CWndContainer : public CWnd

Kopf

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

Direkte Ableitungen

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Gruppen der Klassenmethode

Löschen

 

Destroy

Löscht eine Elementengruppe

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

OnMouseEvent

Behandelt nur das Chart-Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Zugriff auf den Inhalt des Containers

 

ControlsTotal

Erhält die Anzahl der Elementen im Container

Control

Das Element des Containers am angegebenen Index

ControlFind

Erhält das Element des Containers mit der angegebenen ID

Füllung

 

Add

Fügt ein Element in der Gruppe (Container) hinzu

Delete

Löscht ein Element aus der Gruppe (Container) hinzu

Geometrie

 

Move

Absolute Bewegung einer Elementengruppe

Shift

Relative Bewegung einer Elementengruppe

Identifizierung

 

Id

Setzt die Identifikatoren der Elementen in der Gruppe.

Zustand

 

Enable

Aktiviert die Fähigkeit der Gruppe auf Benutzeraktionen zu reagieren

Disable

Deaktiviert die Fähigkeit der Gruppe auf Benutzeraktionen zu reagieren

Show

Macht eine Elementengruppe sichtbar

Hide

Macht eine Elementengruppe unsichtbar

Für Mausoperationen

 

MouseFocusKill

Löscht den Mausfokus

Arbeiten mit Dateien

 

Save

Schreibt Gruppeninformationen in eine Datei

Load

Liest Gruppeninformationen aus einer Datei

Behandlung von internen Ereignissen

 

OnResize

Handler des Ereignisses "Resize" der Elementengruppe

OnActivate

Handler des Ereignisses "Activate" der Elementengruppe

OnDeactivate

Handler des Ereignisses "Deactivate" der Elementengruppe

 