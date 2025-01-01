Klasse CWndContainer

CWndContainer ist eine Basisklasse für die Gruppe der Steuerelemente der Standardbibliothek.

Beschreibung

Klasse CWndContainer ist eine Software-Implementierung der Gruppe von funktionell verwandten Steuerelementen.

Deklaration

class CWndContainer : public CWnd

Kopf

#include <Controls\WndContainer.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CWnd CWndContainer Direkte Ableitungen CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Gruppen der Klassenmethode

Löschen Destroy Löscht eine Elementengruppe Behandlung von Chart-Ereignissen OnEvent Behandelt alle Chart-Ereignisse OnMouseEvent Behandelt nur das Chart-Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Zugriff auf den Inhalt des Containers ControlsTotal Erhält die Anzahl der Elementen im Container Control Das Element des Containers am angegebenen Index ControlFind Erhält das Element des Containers mit der angegebenen ID Füllung Add Fügt ein Element in der Gruppe (Container) hinzu Delete Löscht ein Element aus der Gruppe (Container) hinzu Geometrie Move Absolute Bewegung einer Elementengruppe Shift Relative Bewegung einer Elementengruppe Identifizierung Id Setzt die Identifikatoren der Elementen in der Gruppe. Zustand Enable Aktiviert die Fähigkeit der Gruppe auf Benutzeraktionen zu reagieren Disable Deaktiviert die Fähigkeit der Gruppe auf Benutzeraktionen zu reagieren Show Macht eine Elementengruppe sichtbar Hide Macht eine Elementengruppe unsichtbar Für Mausoperationen MouseFocusKill Löscht den Mausfokus Arbeiten mit Dateien Save Schreibt Gruppeninformationen in eine Datei Load Liest Gruppeninformationen aus einer Datei Behandlung von internen Ereignissen OnResize Handler des Ereignisses "Resize" der Elementengruppe OnActivate Handler des Ereignisses "Activate" der Elementengruppe OnDeactivate Handler des Ereignisses "Deactivate" der Elementengruppe