Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndStateFlagsSet 

StateFlagsSet

Setzt Flags der Elementeigenschaften.

virtual void  StateFlagsSet(
   const int  flags      // Flags
   )

Parameter

flags

[in]  Die Kombination von Eigenschaft-Flags, die gesetzt werden soll.

Rückgabewert

Nichts.