MouseY (Set-Methode)

Speichert die Y-Koordinate des Mauszeigers.

void  MouseY(
   const int  value      // Koordinate
   )

Parameter

value

[in]  Y-Koordinate des Mauszeigers.

Rückgabewert

Nichts.

MouseY (Get-Methode)

Erhält die Y-Koordinate des Mauszeigers.

int  MouseY()

Rückgabewert

Y-Koordinate des Mauszeigers.