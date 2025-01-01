DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndMouseFlags 

MouseFlags (Set-Methode)

Speichert den Status der Maustasten.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // Status
   )

Parameter

value

[in]  Status der Maustasten.

Rückgabewert

Nichts.

MouseFlags (Get-Methode)

Erhält den Status der Maustasten.

int  MouseFlags()

Rückgabewert

Status der Maustasten.