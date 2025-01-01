Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogMinimize CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimize Setzt den Fenster des Steuerelements CAppDialog in einen minimierten Zustand. virtual void Minimize() Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Rebound Maximize