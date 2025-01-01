DokumentationKategorien
Minimized

Setzt den Wert des Flags "Minimized" (Fenster-Zustand) des Steuerelements CAppDialog.

bool  Minimized(
   const bool  flag      // Zustand
   )

Parameter

flag

[in]  Der neue Zustand.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.