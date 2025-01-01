Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogMinimized CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimized Setzt den Wert des Flags "Minimized" (Fenster-Zustand) des Steuerelements CAppDialog. bool Minimized( const bool flag // Zustand ) Parameter flag [in] Der neue Zustand. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. ChartEvent IniFileSave