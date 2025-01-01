DokumentationKategorien
OnClickButtonClose

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonClose" (Mausklick auf die Schließen-Taste) von Steuerelement CAppDialog.

virtual void  OnClickButtonClose()

Rückgabewert

Nichts.