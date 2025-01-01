Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogOnClickButtonClose CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff OnClickButtonClose Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonClose" (Mausklick auf die Schließen-Taste) von Steuerelement CAppDialog. virtual void OnClickButtonClose() Rückgabewert Nichts. CreateButtonMinMax OnClickButtonMinMax