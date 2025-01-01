DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndStateFlags 

StateFlags (Get-Methode)

Erhält Flags der Elementeigenschaften.

int  StateFlags()

Rückgabewert

Flags des Zustands des Steuerelements.

StateFlags (Set-Methode)

Setzt Flags des Zustands des Steuerelements.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // Flags
   )

Parameter

flags

[in]  Eine neue Kombination von Zustand-Flags.

Rückgabewert

Nichts.