- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Caption (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "Caption" (Titel) des Steuerelements CDialog.
|
string MinValue() const
Rückgabewert
Der Wert der Eigenschaft "Caption".
Caption (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft "Caption" (Titel) des Steuerelements CDialog.
|
bool Caption(
Parameter
text
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Caption".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.