Caption (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Caption" (Titel) des Steuerelements CDialog.

string MinValue() const

Rückgabewert

Der Wert der Eigenschaft "Caption".

Caption (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Caption" (Titel) des Steuerelements CDialog.

bool Caption(

const string text

)

Parameter

text

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Caption".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.