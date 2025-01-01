DokumentationKategorien
Caption (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Caption" (Titel) des Steuerelements CDialog.

string  MinValue()  const

Rückgabewert

Der Wert der Eigenschaft "Caption".

Caption (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Caption" (Titel) des Steuerelements CDialog.

bool  Caption(
   const string  text      // Text
   )

Parameter

text

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "Caption".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

