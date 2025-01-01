DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndAlignment 

Alignment

Setzt die Ausrichtung-Parameter eines Steuerelements.

void  Alignment(
   const int  flags,      // Flags
   const int  left,       // Einzug
   const int  top,        // Einzug
   const int  right,      // Einzug
   const int  bottom      // Einzug
   )

Parameter

flags

[in]  Flags der Ausrichtung des Steuerelements.

left

[in]  Fixierter Einzug vom linken Rand.

top

[in]  Fixierter Einzug vom oberen Rand.

right

[in]  Fixierter Einzug vom rechten Rand.

bottom

[in]  Fixierter Einzug vom unteren Rand.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Ausrichtungflags:

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // keine Ausrichtung
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // links ausrichten
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // obere Ausrichtung
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // rechts ausrichten
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // untere Ausrichtung
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // horizontale Ausrichtung
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // vertikale Ausrichtung
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// vertikale und horizontale Ausrichtung
   }