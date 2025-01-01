DokumentationKategorien
Klasse CWnd

CWnd ist eine Basisklasse für alle Steuerelemente der Standardbibliothek.

Beschreibung

Klasse CWnd ist eine Software-Implementierung der Basisklasse des Steuerelements.

Deklaration

   class CWnd : public CObject

Kopf

   #include <Controls\Wnd.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

Direkte Ableitungen

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Gruppen der Klassenmethode

Erstellen und Löschen

 

Create

Erstellt ein Element

Destroy

Löscht ein Element

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

OnMouseEvent

Behandelt nur das Chart-Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Name

 

Name

Erhält den Elementnamen

Der Mechanismus für den Zugang zum Container

 

ControlsTotal

Erhält die Anzahl der Elementen im Container

Control

Erhält das Element des Containers am angegebenen Index

ControlFind

Erhält das Element des Containers mit der angegebenen ID

Geometrie

 

Rect

Erhält die Koordinaten des Elements

Left

Erhält/setzt die X-Koordinate der oberen linken Elementecke

Top

Erhält/setzt die Y-Koordinate der oberen linken Elementecke

Right

Erhält/setzt die X-Koordinate der unteren rechten Elementecke

Bottom

Erhält/setzt die Y-Koordinate der unteren rechten Elementecke

Width

Erhält/setzt die Elementbreite

Height

Erhält/setzt die Elementhöhe

Move

Absolute Bewegung des Elements

Shift

Relative Bewegung des Elements

Resize

Ändert die Elementgröße

Contains

Überprüft ob ein Punkt/Element innerhalb der Chartfläche, die das Element einnimmt, ist

Ausrichtung

 

Alignment

Setzt die Parameter der Elementausrichtung

Align

Richtet ein Element in der angegebenen Chartfäche aus

Identifizierung

 

Id

Erhält/setzt die Element-ID

Zustand

 

IsEnabled

Überprüft die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren

Enable

Aktiviert die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren

Disable

Deaktiviert die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren

IsVisible

Prüft das Flag der Sichtbarkeit eines Elements

Visible

Setzt das Flag der Sichtbarkeit eines Elements auf dem Chart

Show

Blenden ein Steuerelement auf dem Chart ein

Hide

Blenden ein Steuerelement aus dem Chart aus

IsActive

Prüft Aktivität eines Elements

Activate

Macht ein Element aktiv

Deactivate

Macht ein Element inaktiv

Statusflags

 

StateFlags

Erhält/ändert Statusflags eines Elements

StateFlagsSet

Setzt Statusflags eines Elements

StateFlagsReset

Setzt Statusflags eines Elements zurück

Flags der Eigenschaften

 

PropFlags

Erhält/ändert Flags der Eigenschaften eines Elements

PropFlagsSet

Setzt Flags der Eigenschaften eines Elements

PropFlagsReset

Setzt Flags der Eigenschaften eines Elements zurück

Für Mausoperationen

 

MouseX

Erhält/speichert die X-Koordinate des Mauszeigers

MouseY

Erhält/speichert die Y-Koordinate des Mauszeigers

MouseFlags

Erhält/speichert den Status der Maustasten

MouseFocusKill

Löscht den Mausfokus

Behandlung von internen Ereignissen

 

OnCreate

Handler des Ereignisses "Create" eines Steuerelements

OnDestroy

Handler des Ereignisses "Destroy" eines Steuerelements

OnMove

Handler des Ereignisses "Move" eines Steuerelements

OnResize

Handler des Ereignisses "Resize" eines Steuerelements

OnEnable

Handler des Ereignisses "Enable" eines Steuerelements

OnDisable

Handler des Ereignisses "Disable" eines Steuerelements

OnShow

Handler des Ereignisses "Show" eines Steuerelements

OnHide

Handler des Ereignisses "Hide" eines Steuerelements

OnActivate

Handler des Ereignisses "Activate" eines Steuerelements

OnDeactivate

Handler des Ereignisses "Deactivate" eines Steuerelements

OnClick

Handler des Ereignisses "Click" eines Steuerelements

OnChange

Handler des Ereignisses "Change" eines Steuerelements

Behandlung von Maus-Ereignissen

 

OnMouseDown

Handler des Ereignisses "MouseDown" eines Steuerelements

OnMouseUp

Handler des Ereignisses "MouseUp" eines Steuerelements

Behandlung von Drag-Ereignissen

 

OnDragStart

Handler des Ereignisses "DragStart" eines Steuerelements

OnDragProcess

Handler des Ereignisses "DragProcess" eines Steuerelements

OnDragEnd

Handler des Ereignisses "DragEnd" eines Steuerelements

Arbeit mit dem Objekt

 

DragObjectCreate

Erstellt ein Drag-Objekt

DragObjectDestroy

Löscht ein Drag-Objekt

Methoden geerbt von der Klasse CObject

