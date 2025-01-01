Behandelt nur das Chart-Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Der Mechanismus für den Zugang zum Container

Erhält die Anzahl der Elementen im Container

Erhält das Element des Containers am angegebenen Index

Erhält das Element des Containers mit der angegebenen ID

Erhält die Koordinaten des Elements

Erhält/setzt die X-Koordinate der oberen linken Elementecke

Erhält/setzt die Y-Koordinate der oberen linken Elementecke

Erhält/setzt die X-Koordinate der unteren rechten Elementecke

Erhält/setzt die Y-Koordinate der unteren rechten Elementecke

Überprüft ob ein Punkt/Element innerhalb der Chartfläche, die das Element einnimmt, ist

Setzt die Parameter der Elementausrichtung

Richtet ein Element in der angegebenen Chartfäche aus

Überprüft die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren

Aktiviert die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren

Deaktiviert die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren

Prüft das Flag der Sichtbarkeit eines Elements

Setzt das Flag der Sichtbarkeit eines Elements auf dem Chart

Blenden ein Steuerelement auf dem Chart ein

Blenden ein Steuerelement aus dem Chart aus

Macht ein Element aktiv

Macht ein Element inaktiv

Setzt Statusflags eines Elements

Setzt Statusflags eines Elements zurück

Erhält/ändert Flags der Eigenschaften eines Elements

Setzt Flags der Eigenschaften eines Elements