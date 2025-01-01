- Create
Klasse CWnd
CWnd ist eine Basisklasse für alle Steuerelemente der Standardbibliothek.
Beschreibung
Klasse CWnd ist eine Software-Implementierung der Basisklasse des Steuerelements.
Deklaration
|
class CWnd : public CObject
Kopf
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CWnd
Direkte Ableitungen
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellen und Löschen
|
|
Erstellt ein Element
|
Löscht ein Element
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Behandelt nur das Chart-Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Name
|
|
Erhält den Elementnamen
|
Der Mechanismus für den Zugang zum Container
|
|
Erhält die Anzahl der Elementen im Container
|
Erhält das Element des Containers am angegebenen Index
|
Erhält das Element des Containers mit der angegebenen ID
|
Geometrie
|
|
Erhält die Koordinaten des Elements
|
Erhält/setzt die X-Koordinate der oberen linken Elementecke
|
Erhält/setzt die Y-Koordinate der oberen linken Elementecke
|
Erhält/setzt die X-Koordinate der unteren rechten Elementecke
|
Erhält/setzt die Y-Koordinate der unteren rechten Elementecke
|
Erhält/setzt die Elementbreite
|
Erhält/setzt die Elementhöhe
|
Absolute Bewegung des Elements
|
Relative Bewegung des Elements
|
Ändert die Elementgröße
|
Überprüft ob ein Punkt/Element innerhalb der Chartfläche, die das Element einnimmt, ist
|
Ausrichtung
|
|
Setzt die Parameter der Elementausrichtung
|
Richtet ein Element in der angegebenen Chartfäche aus
|
Identifizierung
|
|
Erhält/setzt die Element-ID
|
Zustand
|
|
Überprüft die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren
|
Aktiviert die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren
|
Deaktiviert die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren
|
Prüft das Flag der Sichtbarkeit eines Elements
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit eines Elements auf dem Chart
|
Blenden ein Steuerelement auf dem Chart ein
|
Blenden ein Steuerelement aus dem Chart aus
|
Prüft Aktivität eines Elements
|
Macht ein Element aktiv
|
Macht ein Element inaktiv
|
Statusflags
|
|
Erhält/ändert Statusflags eines Elements
|
Setzt Statusflags eines Elements
|
Setzt Statusflags eines Elements zurück
|
Flags der Eigenschaften
|
|
Erhält/ändert Flags der Eigenschaften eines Elements
|
Setzt Flags der Eigenschaften eines Elements
|
Setzt Flags der Eigenschaften eines Elements zurück
|
Für Mausoperationen
|
|
Erhält/speichert die X-Koordinate des Mauszeigers
|
Erhält/speichert die Y-Koordinate des Mauszeigers
|
Erhält/speichert den Status der Maustasten
|
Löscht den Mausfokus
|
Behandlung von internen Ereignissen
|
|
Handler des Ereignisses "Create" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Destroy" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Move" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Resize" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Enable" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Disable" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Show" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Hide" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Activate" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Deactivate" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Click" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "Change" eines Steuerelements
|
Behandlung von Maus-Ereignissen
|
|
Handler des Ereignisses "MouseDown" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "MouseUp" eines Steuerelements
|
Behandlung von Drag-Ereignissen
|
|
Handler des Ereignisses "DragStart" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "DragProcess" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "DragEnd" eines Steuerelements
|
Arbeit mit dem Objekt
|
|
Erstellt ein Drag-Objekt
|
Löscht ein Drag-Objekt