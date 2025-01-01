DokumentationKategorien
Absolute Bewegung einer Elementengruppe.

virtual bool  Move(
   const int  x,     // X-Koordinate
   const int  y      // Y-Koordinate
   )

Parameter

x

[in]  Der neue Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.

y

[in]  Der neue Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.