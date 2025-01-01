Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerMove DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Move Absolute Bewegung einer Elementengruppe. virtual bool Move( const int x, // X-Koordinate const int y // Y-Koordinate ) Parameter x [in] Der neue Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes. y [in] Der neue Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Delete Shift