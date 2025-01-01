Move

Absolute Bewegung einer Elementengruppe.

virtual bool Move(

const int x,

const int y

)

Parameter

x

[in] Der neue Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.

y

[in] Der neue Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.