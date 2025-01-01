DokumentationKategorien
Id (Get-Methode)

Erhält die ID des Steuerelements.

long  Id()  const

Rückgabewert

Der Wert der Identifikator.

Id (Set-Methode)

Setzt den Wert der Identifikator des Steuerelements.

virtual long  Id(
   const long  id      // ID
   )

Parameter

x

[in]  Der neue Wert der Identifikator des Steuerelements.

Rückgabewert

Nichts.