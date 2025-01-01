DokumentationKategorien
Top (Get-Methode)

Erhält die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Steuerelements.

int  Top()

Rückgabewert

Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Steuerelements.

Top (Set-Methode)

Setzt die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Steuerelements.

virtual void  Top(
   const int  y      // Y-Koordinate
   )

Parameter

y

[in]  Der neue Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.

Rückgabewert

Nichts.