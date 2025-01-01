DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContainerOnMouseEvent 

OnMouseEvent

Behandelt Maus-Ereignisse.

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // Koordinate
   const int  y,         // Koordinate
   const int  flags      // Flags
   )

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Mauszeigers relativ zur oberen linken Ecke des Charts.

y

[in]  Y-Koordinate des Mauszeigers relativ zur oberen linken Ecke des Charts.

flags

[in]  Flags von Status der Maustasten.

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.