DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndPropFlags 

PropFlags (Get-Methode)

Erhält Flags der Elementeigenschaften.

void  PropFlags(
   const int  flags      // Flags
   )

Rückgabewert

Flags der Elementeigenschaften.

PropFlags (Set-Methode)

Setzt Flags der Elementeigenschaften.

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // Flags
   )

Parameter

flags

[in]  Eine neue Kombination von Eigenschaft-Flags.

Rückgabewert

Nichts.