Contains
Überprüft ob ein Punkt innerhalb der Chartfläche, die das Element einnimmt, ist.
|
bool Contains(
Parameter
x
[in] X-Koordinate des Punktes.
y
[in] Y-Koordinate des Punktes.
Rückgabewert
true, wenn der Punkt innerhalb der Chartfläche (einschließlich ihrer Grenze) ist, ansonsten false.
Contains
Überprüft ob das angegebene Element innerhalb der Chartfläche, die das Element einnimmt, ist.
|
bool Contains(
Parameter
control
[in] Ein Zeiger auf das Element.
Rückgabewert
true, wenn das Element innerhalb der Chartfläche (einschließlich ihrer Grenze) ist, ansonsten false.