DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndContains 

Contains

Überprüft ob ein Punkt innerhalb der Chartfläche, die das Element einnimmt, ist.

bool  Contains(
   const int  x,     // X-Koordinate
   const int  y      // Y-Koordinate
   )

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Punktes.

y

[in] Y-Koordinate des Punktes.

Rückgabewert

true, wenn der Punkt innerhalb der Chartfläche (einschließlich ihrer Grenze) ist, ansonsten false.

Contains

Überprüft ob das angegebene Element innerhalb der Chartfläche, die das Element einnimmt, ist.

bool  Contains(
   const CWnd*  control      // Zeiger
   )  const

Parameter

control

[in]  Ein Zeiger auf das Element.

Rückgabewert

true, wenn das Element innerhalb der Chartfläche (einschließlich ihrer Grenze) ist, ansonsten false.