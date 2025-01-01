Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogMaximize CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Maximize Setzt den Fenster des Steuerelements CAppDialog in einen wiederhergestellten Zustand. virtual void Maximize() Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Minimize CreateInstanceId