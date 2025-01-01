- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndContainer
- CWndObj
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge
Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
Durch die Verwendung der Klassen für die Erstellung der Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Ihren eigenen interaktiven MQL5-Anwendungen, z.B. Expert Advisors und Indikatoren.
Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner MQL5\Include\Controls.
Suchen Sie die Beispiele für das Arbeiten mit den Klassen in den folgenden Artikeln:
- Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität?
- Panels verbessern: Transparenz hinzufügen, Hintergrundfarbe ändern und von CAppDialog/CWndClient übernehmen
- Wie schnell ein Bedienfeld zu einem Indikator und Expert Advisor hinzugefügt werden kann
- Erstellen Ihrer eigenen grafischen Panels in MQL5
- Erstellen aktiver MQL5-Bedienfelder für den Handel
Ein Beispiel für einen Expert Advisor, welches illustriert die Arbeit dieser Klassen, ist in der Datei MQL5\Expert\Examples\Controls.
Zusatzstrukturen
Beschreibung
Die Struktur der rechteckigen Fläche des Charts
Die Struktur für die Arbeit mit dem Datum und der Zeit
Basisklassen
Beschreibung
Die Basisklasse für alle Steuerelemente
Die Basisklasse für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge
Die Basisklasse für kombinierte Steuerelemente
Einfache Steuerelemente
Beschreibung
Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Text-Label"
Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Bitmap Label"
Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Taste"
Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Eingabefeld"
Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Rechteck-Label"
Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Bitmap Label"
Kombinierte Steuerelemente
Beschreibung
Die Basisklasse der Bildlaufleiste
Die vertikale Bildlaufleiste
Die horizontale Bildlaufleiste
Die Basisklasse der Bildlaufleiste
Listenansicht
Feld mit der Dropdown-Liste
Schalter
Gruppenschalter mit unabhängigen Fixierung
Ein Element des Gruppenschalters mit abhängigen Fixierung
Gruppenschalter mit abhängigen Fixierung
Feld von Inkrement/Dekrement
Dialog
Hauptdialog des MQL5-Programms