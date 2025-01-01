DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und Dialoge 

Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen für die Erstellung der Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Ihren eigenen interaktiven MQL5-Anwendungen, z.B. Expert Advisors und Indikatoren.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner MQL5\Include\Controls.

Suchen Sie die Beispiele für das Arbeiten mit den Klassen in den folgenden Artikeln:

Ein Beispiel für einen Expert Advisor, welches illustriert die Arbeit dieser Klassen, ist in der Datei MQL5\Expert\Examples\Controls.

Zusatzstrukturen

Beschreibung

CRect

Die Struktur der rechteckigen Fläche des Charts

CDateTime

Die Struktur für die Arbeit mit dem Datum und der Zeit

Basisklassen

Beschreibung

CWnd

Die Basisklasse für alle Steuerelemente

CWndObj

Die Basisklasse für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge

CWndContainer

Die Basisklasse für kombinierte Steuerelemente

Einfache Steuerelemente

Beschreibung

CLabel

Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Text-Label"

CBmpButton

Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Bitmap Label"

CButton

Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Taste"

CEdit

Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Eingabefeld"

CPanel

Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Rechteck-Label"

CPicture

Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Bitmap Label"

Kombinierte Steuerelemente

Beschreibung

CScroll

Die Basisklasse der Bildlaufleiste

CScrollV

Die vertikale Bildlaufleiste

CScrollH

Die horizontale Bildlaufleiste

CWndClient

Die Basisklasse der Bildlaufleiste

CListView

Listenansicht

CComboBox

Feld mit der Dropdown-Liste

CCheckBox

Schalter

CCheckGroup

Gruppenschalter mit unabhängigen Fixierung

CRadioButton

Ein Element des Gruppenschalters mit abhängigen Fixierung

CRadioGroup

Gruppenschalter mit abhängigen Fixierung

CSpinEdit

Feld von Inkrement/Dekrement

CDialog

Dialog

CAppDialog

Hauptdialog des MQL5-Programms

 