Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen für die Erstellung der Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Ihren eigenen interaktiven MQL5-Anwendungen, z.B. Expert Advisors und Indikatoren.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner MQL5\Include\Controls.

Suchen Sie die Beispiele für das Arbeiten mit den Klassen in den folgenden Artikeln:

Ein Beispiel für einen Expert Advisor, welches illustriert die Arbeit dieser Klassen, ist in der Datei MQL5\Expert\Examples\Controls.

Zusatzstrukturen Beschreibung CRect Die Struktur der rechteckigen Fläche des Charts CDateTime Die Struktur für die Arbeit mit dem Datum und der Zeit

Basisklassen Beschreibung CWnd Die Basisklasse für alle Steuerelemente CWndObj Die Basisklasse für die Erstellung von Anzeigeplatten und Steuerungsdialoge CWndContainer Die Basisklasse für kombinierte Steuerelemente

Einfache Steuerelemente Beschreibung CLabel Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Text-Label" CBmpButton Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Bitmap Label" CButton Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Taste" CEdit Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Eingabefeld" CPanel Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Rechteck-Label" CPicture Steuerelement basiert auf dem Chart-Objekt "Bitmap Label"