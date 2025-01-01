DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogCreateExpert 

CreateExpert

Methode zur Initialisierung der Einstellungen des Steuerelements CAppDialog für Arbeit in einem Expert Advisor.

bool  CreateExpert(
   const int     x1,         // Koordinate
   const int     y1,         // Koordinate
   const int     x2,         // Koordinate
   const int     y2          // Koordinate
   )

Parameter

x1

[in]  Der Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.

y1

[in]  Der Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.

x2

[in]  Der Wert der X-Koordinate des unten rechten Punktes.

y2

[in]  Der Wert der Y-Koordinate des unten rechten Punktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.