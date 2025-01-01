DokumentationKategorien
Erhält den Datei-Endung für das Speichern/Laden des Zustands des Steuerelements CAppDialog.

virtual string  IniFileExt()  const 

Rückgabewert

Endung der Datei für das Speichern/Laden des Zustands des Steuerelements CAppDialog.