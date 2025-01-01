Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogIniFileExt CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileExt Erhält den Datei-Endung für das Speichern/Laden des Zustands des Steuerelements CAppDialog. virtual string IniFileExt() const Rückgabewert Endung der Datei für das Speichern/Laden des Zustands des Steuerelements CAppDialog. IniFileName CreateCommon