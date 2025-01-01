DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogCreateCommon 

CreateCommon

Methode zur Initialisierung der allgemeinen Einstellungen des Steuerelements CAppDialog.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // Chart-ID
   const string  name,       // Name
   const int     subwin,     // Chart-Unterfenster
   )

Parameter

chart

[in]  ID des Charts, auf dem ein Steuerelement erstellt wird.

name

[in]  Der eindeutige Name des Steuerelements.

subwin

[in]  Der Unterfenster des Charts, in dem ein Steuerelement erstellt wird.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.