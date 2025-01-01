- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CreateCommon
Methode zur Initialisierung der allgemeinen Einstellungen des Steuerelements CAppDialog.
|
bool CreateCommon(
Parameter
chart
[in] ID des Charts, auf dem ein Steuerelement erstellt wird.
name
[in] Der eindeutige Name des Steuerelements.
subwin
[in] Der Unterfenster des Charts, in dem ein Steuerelement erstellt wird.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.