CreateCommon

Methode zur Initialisierung der allgemeinen Einstellungen des Steuerelements CAppDialog.

bool CreateCommon(

const long chart,

const string name,

const int subwin,

)

Parameter

chart

[in] ID des Charts, auf dem ein Steuerelement erstellt wird.

name

[in] Der eindeutige Name des Steuerelements.

subwin

[in] Der Unterfenster des Charts, in dem ein Steuerelement erstellt wird.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.