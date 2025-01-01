DokumentationKategorien
Erhält das Steuerelement des Containers am angegebenen Index.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // Index
   )  const

Parameter

ind

[in]  Index des gewünschten Elements im Container.

Rückgabewert

Ein Zeiger auf ein Steuerelement aus dem Container.

Hinweis

Die Basisklassenmethode hat keinen Elementcontainer, sie bietet nur Zugriffsmechanismus für ihre Nachfolger und gibt immer NULL zurück.