Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndRight 

Right (Get-Methode)

Erhält die X-Koordinate des unteren rechten Punktes eines Steuerelements.

int  Right()

Rückgabewert

X-Koordinate des unteren rechten Punktes des Steuerelements.

Right (Set-Methode)

Setzt die X-Koordinate des unteren rechten Punktes eines Steuerelements.

virtual void  Right(
   const int  x      // X-Koordinate
   )

Parameter

x

[in]  Der neue Wert der X-Koordinate des unteren rechten Punktes.

Rückgabewert

Nichts.

