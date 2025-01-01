- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
ChartEvent
Virtueller Handler von Ereignissen des Steuerelements CAppDialog.
|
virtual bool ChartEvent(
Parameter
id
[in] Identifikator des Ereignisses.
lparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von long-Typ.
dparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von double-Typ.
sparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von string-Typ.
Rückgabewert
true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.