CreateButtonMinMax

Erstellt unterlegende Steuerelemente (Tasten für Minimieren/Wiederherstellen) des Steuerelements CAppDialog.

virtual void  CreateButtonMinMax()

Rückgabewert

Nichts.