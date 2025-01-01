Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialogCreateButtonMinMax CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateButtonMinMax Erstellt unterlegende Steuerelemente (Tasten für Minimieren/Wiederherstellen) des Steuerelements CAppDialog. virtual void CreateButtonMinMax() Rückgabewert Nichts. CreateIndicator OnClickButtonClose