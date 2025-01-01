DokumentationKategorien
IsEnabled

Überprüft die Fähigkeit des Steuerelements auf Benutzeraktionen zu reagieren.

bool  IsEnabled()  const

Rückgabewert

true wenn das Steuerelement auf Benutzeraktionen reagieren kann, ansonsten false.

